淡水天元宮夜櫻浪漫登場 走進幾米《閉上眼睛一下下》打造童趣夢幻雙重奏

花見櫻花季於新北淡水無極天元宮由新北市副市長劉和然到場進行開幕點燈。(圖:新北市景觀處提供)

二０二六年花見櫻花季廿九日晚在新北淡水無極天元宮啟動，新北市副市長劉和然進行點燈儀式，並由「身聲擊樂團」熱鬧開場。今年特別邀請國際學生體驗夜櫻，並與知名繪本藝術家幾米合作，將《閉上眼睛一下下》的場景搬入櫻花林，打造五座互動場景。此外，推出「淡水花見散策攻略All in One」摺頁及各式DIY工作坊和「櫻花慢旅」活動。

劉和然表示，天元宮是重要的信仰中心，也是北臺灣的賞櫻熱點。今年邀請多國國際學生參觀天元宮後山櫻花園區及淡水周邊景點，透過導覽了解當地櫻花景觀和文化。來自阿根廷的謝納維同學首次體驗夜櫻和點燈儀式，對淡水的櫻花美景及春季活動的溫暖印象深刻，這次文化交流讓他難忘。

今年活動將幾米的繪本《閉上眼睛一下下》場景搬入櫻花林，設置五座互動場景，展現可愛小女孩「阿給」。後山櫻花林成為拍照熱點，許多民眾在燈光與櫻花下記錄美好時刻。今年首次推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，介紹阿給故鄉淡水的櫻花必吃必看景點，並提供3大知名店家用餐折扣。摺頁可於天元宮活動現場及淡水捷運站旅遊服務中心免費索取，限量二千份，適合幾米粉與櫻花粉收藏。

深受好評的「櫻花慢旅走讀活動」將於櫻花季期間舉行，由淡水在地團體「旅學堂」帶領民眾放慢腳步，透過故事分享與導覽認識櫻花景觀及地方人文。活動一上架即秒殺，未報名的朋友也可參加旅學堂其他豐富的走讀活動，深入體驗櫻花之美。

櫻花季期間推出多項趣味活動，包括櫻花解謎活動，結合天元宮特色，邀請民眾依線索探索櫻花林，完成任務可兌換限量禮品。此外，提供《閉上眼睛一下下》中小女孩「阿給」的許願帽租借，讓民眾化身為她，享受拍照樂趣。周末的ＤＩＹ工作坊則推出香氛蠟燭、剪紙櫻花書籤等活動，讓參與者體驗藝術與手作的樂趣，名額有限，詳情請參考官網。