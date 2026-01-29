淡水天元宮夜櫻浪漫登場 走進幾米《閉上眼睛一下下》打造童趣夢幻雙重奏
2026花見櫻花季今（29）日晚間於新北淡水無極天元宮由新北市副市長劉和然到場進行點燈儀式，並與淡水在地「身聲擊樂團」的熱鬧開場下，宣告年度春季賞櫻盛事正式啟動。今(115)年更邀請國際學生參訪體驗賞夜櫻，由外國人的視野來看台灣春季賞花文化外，亦首度與國際知名繪本藝術家幾米的《閉上眼睛一下下》合作，除了將繪本場景搬進櫻花林，結合淡水天元宮最獨特的三色櫻打造5座互動場景，並推出「淡水花見散策攻略All in One」摺頁以及各式週末DIY工作坊與「櫻花慢旅」走讀活動等，邀請大家即日起至2月11日止，一同來淡水天元宮感受櫻花魅力。
副市長劉和然表示，天元宮除了是地方上重要的信仰中心，也是北台灣熱門的賞櫻景點，今年結合國際交流元素，邀請來自多國的國際學生實地走訪天元宮後山櫻花園區與淡水周邊景點，透過導覽解說認識在地櫻花景觀、自然環境與地方文化特色，親身體驗台灣春季賞花文化。來自阿根廷、目前在國立師範大學國語教學中心學中文的謝納維同學，是第一次來到天元宮、也是首次體驗觀賞夜櫻，並參與點燈儀式，他興奮提及在阿根廷從未見過櫻花，這亦是首次體驗觀賞夜櫻，對於淡水櫻花美景與光影設計，以及參與台灣春季節慶活動的溫度與人情味留下深刻印象，這是在來台念書之外一趟難忘的文化交流體驗。
今年活動特別將幾米《閉上眼睛一下下》繪本場景搬進櫻花林中，5座互動場景將繪本可愛的小女孩「阿給」，透過場景設計與燈光配置呈現出來，在後山櫻花林園區打造適合拍照留念的賞櫻節點，現場不少民眾手持相機與手機拍攝，在櫻花與燈光映襯下，記錄下與親友共度的美好時刻，夜櫻點燈時間為每日下午5:00至晚間8:00，大家不要錯過。今年更首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，內容包含介紹幾米老師作品《閉上眼睛一下下》中可愛的主角-「阿給」故鄉淡水在地櫻花當季期間必吃必看與必遊之景點與店家，並提供在地3大阿給知名店家用餐折扣優惠，民眾可於天元宮活動現場、淡水捷運站旅遊服務中心免費索取，限量2,000份，讓民眾可以依照攻略介紹有吃有玩之外，摺頁上亦可見幾米老師可愛的繪本角色與大家所熟稔的幾米風格畫風呈現，非常適合幾米粉與櫻花粉收藏自用兩相宜。
深受好評的「櫻花慢旅走讀活動」也將在櫻花季期間登場，由淡水在地團體「旅學堂」帶領民眾放慢腳步，透過故事分享與路線導覽，認識櫻花景觀、地方人文與周邊環境，豐富的導覽內容讓走讀口碑場一上架旋即秒殺，沒報到名的朋友也別氣餒，歡迎大家可透過旅學堂推出其他更為豐富的走讀活動場次來深刻體驗櫻花之美。
另外櫻花季活動期間，同步推出多項趣味活動，如趣味櫻花解謎活動，特別結合天元宮櫻花特色與互動設計，邀請民眾跟隨線索穿梭於櫻花林間，完成任務可兌換限量花見打卡禮；現場也提供《閉上眼睛一下下》小女孩「阿給」同款許願帽租借服務，讓民眾也能化身為故事中的小女孩「阿給」，在大自然中盡情地狂舞拍照；延續幾米藝術「故事療癒」及櫻花浪漫「自然療癒」，周末的DIY工作坊特別以療癒概念推出香氛蠟燭、剪紙櫻花書籤、櫻花擴香石、浮游花、剪紙春聯及攝影教學等多元活動，讓民眾在參與中感受藝術與手作及夜間攝影的樂趣，採現場報名，每場名額10人，各項內容請參考官網。
「2026花見櫻花季」不僅是一場賞花活動，更希望透過夜櫻光影、慢旅與互動體驗，引導民眾在春天裡放慢步調，感受城市中難得的季節風景，歡迎市民朋友們前來欣賞，因各項活動名額及數量有限，請民眾把握機會預約報名，活動內容與最新資訊請至「花見櫻花季」活動官網查詢：https://cpqweb.com/ntpciflower/hanami2026/，邀請大家一同來到淡水天元宮，共享這場浪漫與創意交織的春日旅程。
