淡水天元宮櫻花季開跑 每晚5至8時點燈賞夜櫻

（中央社記者曹亞沿新北29日電）新北市淡水天元宮櫻花季今晚點燈開跑，活動將一路持續至2月11日，目前三色櫻綻放約3成，夜櫻點燈時間為每天下午5時至晚間8時。

新北市景觀處發布新聞稿，2026花見櫻花季今晚在新北淡水無極天元宮舉行點燈儀式，宣告年度春季賞櫻盛事正式啟動。

景觀處表示，淡水天元宮三色櫻目前已綻放2至3成，預計2月上旬盛開。今年活動特別將台灣繪本藝術家「閉上眼睛一下下」故事場景搬進櫻花林中，打造5座互動場景，現場不少民眾打卡留念，夜櫻點燈時間為每天下午5時至晚間8時。

新北市副市長劉和然今天進行點燈儀式時表示，天元宮除了是地方上重要的信仰中心，也是北台灣熱門賞櫻景點，今年結合國際交流元素，邀請國際學生實地走訪天元宮後山櫻花園區與淡水周邊景點，透過導覽解說體驗台灣春季賞花文化。

來自阿根廷、目前在國立師範大學國語教學中心學中文的謝納維興奮表示，他在阿根廷從未見過櫻花，這是他第一次來天元宮，也是首次觀賞夜櫻，是一趟難忘的文化交流體驗。

除了賞櫻之外，這次活動首度推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，介紹淡水必吃，必看、必遊的景點與店家，並提供在地3大阿給知名店家用餐折扣優惠，民眾可在天元宮活動現場、淡水捷運站旅遊服務中心免費索取，限量2000份。（編輯：陳清芳）1150129