淡水天元宮櫻花季29日開跑 幾米創作搬進花海

（中央社記者曹亞沿新北23日電）新北「2026花見櫻花季」29日在淡水天元宮登場，首度將畫家幾米的創作融入櫻花林。新北市景觀處表示，今年也推出活動摺頁介紹淡水遊玩攻略，憑摺頁吃阿給還可獲得用餐折扣。

新北市景觀處發布新聞稿，北部賞櫻盛事「2026花見櫻花季」將於1月29日至2月11日在淡水天元宮登場，以淡水無極天元宮粉嫩三色櫻為主角，今年並首度邀請畫家幾米合作，將他筆下世界融入浪漫花海。

景觀處表示，幾米為淡海輕軌創作的繪本「閉上眼睛一下下」將搬進天元宮，轉化為5座互動場景散落在櫻花林；晚間搭配夜間燈光設計，讓櫻花在夜色中綻放不同層次的光影美感，呈現與白晝不同的神祕浪漫感。

活動也推出「淡水花見散策攻略All in One」活動摺頁，提供民眾半日或一日遊規劃，同時搭配趣味實境遊戲，結合天元宮園區地景、裝置藝術與在地人文歷史，設計解謎關卡，還能兌換小禮物。

此外，幾米筆下追尋夢想的小女孩角色「阿給」，將串聯淡水在地老牌阿給、文化阿給及淡水魚丸阿給3家小吃名店，推出限定優惠活動，只要持上述活動摺頁，即可享優惠折扣。

景觀處長林俊德表示，新北市境內種植櫻花種類豐富，1月中下旬開始就會一波接一波綻放，像汐止康誥坑溪山櫻花及新店櫻花街旁的屈尺公園（櫻花公園）已在接力綻放中，三芝、石碇及土城等處櫻花則蓄勢待發，民眾可至臉書粉專「賞花快報」了解最新花況資訊。（編輯：吳素柔）1150123