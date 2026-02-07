淡水天元宮2/8、2/19寵物認養會 新北動保處送豐富「嫁妝」

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節闔家團圓，有意再添「毛小孩」的民眾，可參考新北市動物保護防疫處2月8日、19日於淡水天元宮對面舉辦的2場「Lucky!幸運毛寶認養會」。動保處長楊淑方指出，活動現場有犬貓認養、免費狂犬病疫苗與晶片注射，完成認養將贈豐富「嫁妝」，大年初三活動加碼贈送新春認養大禮包及寵物平安燈，淡水天元宮即起至11日有綠美化景觀處舉辦的「花見櫻花季」，邀請飼主帶愛寵來打疫苗，並一起欣賞天元宮三色櫻。

動保員徐雅萱表示，2場認養會將出動三芝及淡水動物之家的收容動物到現場提供認養互動，歡迎有意領養的民眾攜帶身分證到現場尋覓一段緣分，給收容動物一個溫暖的家。

動保處補充，目前新北市有8間動物之家的犬貓正待認養，也不定時於假日舉辦認養會。民眾可透過新北市動保處官網的認養專區查看，也可以過新北市與數位發展部攜手研發的「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技媒合心儀理想的寵物。

