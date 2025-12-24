淡水女逆撞機車！騎士翻落邊坡命危 她驚慌蹲坐路邊

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水一名吳姓女子今天（24日）上午駕車行經大庄路時，不明原因逆向行駛，與對向的林姓機車騎士發生對撞，導致林男當場彈飛到一旁約1.5公尺的深的邊坡，當場失去生命跡象被送往醫院搶救，至於吳女則是驚慌失措，蹲坐在現場，至於確切車禍事故原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在今天（24日）上午9時許，38歲吳姓女子駕車沿著淡水區大庄路往新民街方向行駛，行經新民街322巷附近時，卻突然行駛到對向車道，與46歲林姓男子發生對撞，導致林男當場彈飛墜落一旁約1.5公尺深的邊坡。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報到場時，發現林男已無生命跡象，緊急將他送往淡水馬偕醫院搶救，而吳女則是酒測值為0，驚慌失措蹲坐在現場，後續警方也將進一步釐清確切車禍原因。

林男的機車車頭嚴重損毀。（圖／翻攝畫面）

