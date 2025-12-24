淡水女駕駛逆向撞飛男騎士 滾落3公尺邊坡傷重不治

吳女不明原因逆向，將林男撞落3公尺深的邊坡。翻攝畫面

新北市淡水區今（24日）上午發生一起死亡車禍，34歲吳姓女子駕駛自小客車不明原因逆向，撞上對向46歲林姓男騎士，導致林男被撞落3公尺的邊坡，當場失去呼吸心跳，竟送醫搶救後傷重不治，警方初步調查，吳女並無酒駕的情況，詳細事故原因仍待釐清。

今日上午9點30分，吳女駕車由淡水大庄路往新民街方向行駛，但在行經案發地點時，突然不明原因逆向，直接撞上迎面而來的林男機車，林男因此被撞飛摔落3公尺深的邊坡下。

警消獲報趕到現場，救護人員發現林男已經沒有呼吸心跳，緊急將他送往醫院搶救，不過最後還是回天乏術，傷重不治死亡。警方在現場替吳女實施酒測，確認酒測值為0，車內也沒有查獲任何違禁品，對於為何會突然逆向肇事，需待進一步調查釐清，吳女則被依過失致死罪嫌送辦。

