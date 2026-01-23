淡水女7樓墜落社區花圃 「頭部重創」送醫搶救不治

新北市昨（22）日晚間8時許發生一起墜樓意外，一名30多歲女子被發現倒臥淡水區自強路一處社區花圃，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，救護人員檢傷確認女子身上多處外傷已無呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院搶救中，女子於20時55分急救無效宣告死亡。

淡水分局指出，經查女子疑由住家7樓墜落，無外力介入之情事，員警也於現場設立封鎖線管制，並調閱監視器及查訪以釐清案發經過。全案依規定報請刑事相驗，以釐清死因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

