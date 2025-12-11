淡水小貨車疑闖紅燈左轉！下秒遭追撞波及5汽機車、釀3人受傷送醫

記者林盈君／新北報導

11日下午1時許，新北市淡水區淡金路與北新路口，發生一起車禍事故，27歲李姓男子駕駛小貨車，由淡金路往台北方向行駛，疑似闖紅燈左轉，遭直行的貨車追撞，波及56歲李姓男子駕駛的拖吊車，遭追撞的貨車又失控波及機車待轉區的3台機車，造成3人受傷送醫，詳細車禍經過還要進一步釐清。

新北市淡水區淡金路與北新路口，發生一起車禍事故。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天下午，李男駕駛小貨車，疑似因闖紅燈左轉，先是遭直行的貨車追撞，波及旁邊的拖吊車，遭追撞的貨車又失控波及3台機車，警消獲報趕抵，李男及貨車司機、1名機車騎士受傷送醫，詳細肇事原因及責任歸屬，將進一步調查釐清，目前現場事故排除，交通恢復順暢。

新北市淡水區淡金路與北新路口，發生一起車禍事故。（圖／翻攝畫面）

