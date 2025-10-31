淡水小貨車追撞聯結車！貨車車頭全爛畫面曝 司機頭破血流受困駕駛座
記者林盈君／新北報導
31日中午，新北市淡水區淡金路二段、往台北方向，發生一起嚴重的車禍事故，40歲廖姓男子駕駛小貨車，疑似因未注意車前狀況，不慎追撞前方、72歲楊男駕駛的聯結車。小貨車車頭凹陷變形，擋風玻璃也碎裂，廖男受困駕駛座，警消獲報到場，將廖男救出脫困後，緊急送醫治療，肇事原因仍待警方進一步釐清。
據了解，今天中午左右，廖男駕駛小貨車行經淡金路二段，疑似因未注意車前狀況，煞車不及撞前方的聯結車，因撞擊力道巨大，小貨車當場車頭凹陷全爛，聯結車車尾「卡進」小貨車車頭，駕駛廖男頭破血流、遭擠壓受困駕駛座內。
警消獲報趕抵，利用破壞工具將廖男救出，初步檢查，廖男臉部及全身有多處擦、挫傷，所幸意識清楚，送醫治療無生命危險。警方指出，雙方駕駛無酒駕情事，肇事原因還要再調查。
