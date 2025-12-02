淡水屯山國小啟用全新情境式遊戲場
〔記者黃子暘／新北報導〕新北市淡水區屯山國小啟用全新情境式遊戲場，教育局長張明文指出，新遊戲場結合「遊戲」、「體適能」與「素養教育」元素，把戶外活動轉化為孩子探索、協作與練習自我管理的學習場域，讓孩子在玩樂的同時，自然培養平衡協調、專注力、合作力；新北市已有34座依在地文化或校本課程打造的校園特色遊戲場，市府將持續鼓勵各校善用既有遊戲場空間，融入體適能訓練或戶外體育課程。
屯山國小校長鄒惠娟表示，新遊戲場以「每一站都是學習、每一步都是成長」為概念建置，將遊具化身為兼具挑戰與練習功能的「教具」，孩子可在「走繩冒險區」透過不穩定繩索訓練平衡與身心控制，「鞦韆搖擺區」則強化節奏感、協調性與反應力，盼藉由前庭刺激與觸覺經驗等累積，讓孩子強化感覺統合能力，學習管理情緒、專注，也從挑戰、協作、等待中學習建立良好互動。
該校三年級學生李蘊真、周言澤認為，走繩相當刺激，挑戰成功非常有成就感，在溜滑梯排隊時，也學會觀察別人、彼此禮讓，大家一起安全玩樂。
新北市健體輔導團專輔教師夏淑琴說，情境式遊具結合體適能訓練，是校園體育教學趨勢，可能自然提升學生動作控制、協作與專注能力。
