淡水復水但危機仍在？洪孟楷列出3關鍵缺口
[NOWnews今日新聞] 淡北道路施工挖破管線，淡水16里、6.2萬戶從11月28日中午起停水多日，尤其過了一個週末仍無水可用，引發民怨四起。對此，國民黨立委洪孟楷今（4）日指出，必須立即著手改善淡水的供水體質，包括供水管線不足、蓄水池容量不敷需求、地勢較高處水壓不足、復水延遲等問題。
洪孟楷今發文表示，過去6天，對淡水鄉親而言真的十分煎熬。大家的生活、工作、家庭安排全被迫中斷。直到昨天下午三點多，台水回報家戶已全面恢復供水，他再與區公所和地方第一線確認後，才稍微放心。但仍擔心晚上居民下班返家後用水量大增，再度發生狀況，因此請台水依舊待命。直到今天，確定供水穩定，才能真正鬆一口氣。
洪孟楷提到，同時，他也要向所有日夜搶修、調度供水的台水同仁致上最高敬意；感謝市府、公所、消防、警察、民政等單位的全力協力，更感謝第一線里長與議員們奔波回報，讓需求得以掌握。許多飯店、汽車旅館願意提供房間，讓鄉親能安心洗澡盥洗。在最辛苦的時刻，看見的就是最真實的人情味。
洪孟楷指出，而供水一恢復，該處理的工作不能停，必須立即著手改善淡水的供水體質。包括：
淡水高度依賴兩條主要供水管線，面對快速增加的人口，已顯現不足。
新市鎮目前的一座35000噸主要蓄水池容量已不敷需求。
多處數百戶高樓社區位於地勢較高處，即使恢復供水，仍常遭遇水壓不足、復水延遲等困境。
洪孟楷說，上述問題，他已跟台水董事長請求，也得到承諾今日就會召開內部會議，並提出改善方案；後續也會邀集新北市府共同研商，以最迅速的速度正面解決。未來朝增設新管、新增至少一座大型蓄水池、及增加加壓站等方向來處理。
洪孟楷也提到，此次停水，是市府發包廠商施工挖破管線所造成的意外，這是清楚的事實。因此從第一時間起，他便明確支持市府依法究責，保障民眾財損與生活受影響的權益。然而，更重要的是，淡水未來的用水韌性必須提升，這需要主管機關經濟部與自來水公司共同與地方政府通力合作，才能真正讓淡水免於再次受苦。
