淡水慘烈事故！3車撞爛「女騎士命危搶救中」

命懸一線！新北市淡水區昨（1日）深夜發生慘烈車禍，有輛轎車轉彎時跟對向直行車相撞，結果波及機車女騎士，導致對方當場沒有呼吸心跳，目前還在醫院搶救。

車禍現場。（圖／警方提供）

根據淡水分局的資訊，事發的確切地點在文化路跟建設街交叉口，昨晚10點51分接獲民眾報案，獲報後立即會同救護人員、消防隊趕往，抵達後發現一輛機車整輛被撞進停車場，一輛白色轎車卡在停車場入口，另輛被撞擊的深色轎車也甩停在路中間，現場相當慘烈。

廣告 廣告

車禍現場。（圖／警方提供）

而警方經了解狀況，得知事發起因是23歲黃姓女子駕駛轎車行經該處，欲左轉往建設街時，與對向車直行的33歲張姓男自小客車駕駛發生碰撞，黃女失控再追撞上，正在建設街停等紅燈的67歲吳姓女機車騎士。

車禍現場。（圖／警方提供）

吳姓女騎士經救護人員檢傷發現她已經沒有呼吸心跳，當場緊急送淡水馬偕醫院急救，黃女、張男則是有輕微擦挫傷，2人酒測值均為0，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

車禍現場。（圖／警方提供）

延伸閱讀

欠房租又失聯房東租屋處查看聞惡臭 驚見房客陳屍逾1周

新店大火！火光沖天 4棟鐵皮屋陷火海、幸無人受困

不滿與友聊天！彰化男持鐮刀狠砍8旬母致死 遭羈押