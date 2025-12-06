淡水拖板車失控「橫切對向」 車頭全毀 駕駛當場昏迷搶救

新北市淡水區拖板車失控自撞安全島後衝入對向車道，駕駛昏迷送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區淡金路二段215號附近6日上午8時10分許發生嚴重交通事故，一輛拖板車由台北往三芝方向行駛時，疑似不明原因失控，先自撞安全島並撞斷路燈，隨後衝入對向車道，造成拖板車駕駛當場陷入昏迷。消防救護人員到場後立即施救，並將男駕駛送往醫院搶救。

警方獲報後，淡水分局水碓派出所、交通分隊及拖吊業者共7名警力到場處理。現場車體嚴重毀損，鋼架散落滿地，影響往台北方向兩個車道，警方已通知大型拖吊車排除事故車輛，並請淡水清潔隊協助清理路面碎片。

警方表示，目前正依交通事故處理程序進行測繪與蒐證，確切肇事原因仍待後續鑑定調查。警方呼籲駕駛行經彎道或速限路段務必注意車速與車距，確保行車安全。

