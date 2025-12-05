淡水挖管線停水4天引民怨 蘇巧慧提2解決方案

【記者李俊毅／台北報導】淡北道路工程失誤造成淡水地區大停水，最高停達 139 小時、逾 6 萬戶受影響。民進黨立委蘇巧慧今（5日）表示，與經濟部水利署、台灣自來水公司討論提出兩結論，第一、可增設一座5萬噸的配水池，經費初步評估約8.4億元，待市府整體規劃提出後，會全力協助。第二、研擬配合淡北道路工程，增設備援管線。降低對日常生活的影響。

蘇巧慧指出，昨天完全恢復供水，今天她和新北市議員鄭宇恩，邀經濟部水利署、台灣自來水公司到辦公室討論淡海新市鎮的供水韌性。並做出2點結論。第一，可增設一座 5萬噸的配水池，經費初步評估約 8.4億元。待市府整體規劃提出後，她與鄭宇恩議員一定全力協助。

第二，研擬配合淡北道路工程，增設備援管線。由於淡海新市鎮人口快速增加，平均每天需要4.5萬噸水量，既有的3.5萬噸配水池顯然已經不敷使用。增建一座5萬噸的配水池，不僅能加強供水韌性，未來若不幸再發生相似情況，也能加快復水速度。

蘇巧慧並指出，另外，針對配合淡北道路工程研議增設備援管線，由於事涉工程細節及期程，她也明確要求水利署、自來水公司積極和新北市府溝通，在兼顧地方發展與期待，希望一次做到好，降低工程對民眾生活影響，也加強未來的供水備援系統。

蘇巧慧強調，在停水期間，鄭宇恩議員及許多地方民意代表都積極奔走，協調水車數量、追蹤復水進度、提供瓶裝水給民眾應急使用。淡水鄉親這幾天真的很辛苦，她也和議員與地方密集聯繫、積極協調，即時反應，加速復水進度。謝謝所有人的努力，一起恢復正常供水，接下來必須坐下來仔細檢視問題，確保下次不再發生。

