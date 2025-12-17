淡水擬建備援管及配水池 台水：可望解決用水問題

（中央社記者王鴻國新北17日電）淡水日前大停水凸顯供水系統脆弱性，在國民黨立委洪孟楷協調下，台水規劃增建備援管線及5萬噸配水池。台水表示，只要新北市府能配合需求，可望解決當地用水問題。

洪孟楷今天在臉書貼文表示，邀集台灣自來水公司、新北市新工處及淡水區公所召開協調會，針對淡水用水問題逐一盤點、要求解決。

其中包括台水規劃新設1000mm備援管線，全長約5公里，將沿淡北道路路廊施作，總經費新台幣3.85億元，將成為淡水地區重要的另一條供水防線。

台水規劃新增5萬噸配水池，總經費約8.4億元，地點鎖定在新市鎮內公有用地，靠近供水以解決這次停水最久的海洋都心等大型社區需求。

洪孟楷表示，這次停水的重災區為新春里、正德里等里，因地勢較高、位於管線末端，停水時間特別長。他特別要求台水增設300mm管線，長度約1公里，經費預計3000萬元，目前已與區公所討論用地及路線，預計明年底可以完成。

洪孟楷表示，他將持續緊盯進度、跨單位協調，把備援管線與配水池一項一項做到位，讓水安全成為常態，讓淡水的民眾都能心無掛礙地用水。

台水副總經理武經文向中央社表示，台水的規劃就是希望讓淡水地區包括淡海二期的開發，都能夠用水無虞，尤其是現有3.5萬噸配水池再加上未來增建的5萬噸配水池，應能在停水情形下提供當地2天的用水。

他表示，台水在這場協調會中也提出相關需求，包括淡北道路施工路廊土地問題，以及「公23」公園用地能否提供增建配水池等多目標使用，未來只要市府能配合需求，才能確定相關工程的期程。（編輯：黃世雅）1141217