淡水新景點！《滬尾公行》開幕 古蹟變身超美永續商店

淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店《滬尾公行》即日起正式開幕營業，提供遊客更舒適、多元的購物體驗。（吳嘉億攝）

歷經半年整修，以全新空間延伸古蹟建築氛圍的《滬尾公行》，為淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店，今（21）日起正式開幕營業，以永續設計為核心，結合友善環境的概念，提供遊客更舒適、多元的購物體驗，展現博物館推動永續經營與文化創新的具體成果，邀請民眾前往參觀。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，博物館文化商店原為行政辦公室，後轉型為展售空間，自去年6月起閉店整修，目前已重新對外營運，並以淡水舊稱、加上清領時期負責對外貿易的官方商行「公行」為名，《滬尾公行》店名不僅呼應淡水的歷史記憶，也象徵文化交流與商業往來的延續。

淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店《滬尾公行》，推出有日前新北市長侯友宜於「閃耀新北1314跨河煙火」活動中，穿戴上以淡古全新識別「THM」設計主軸，運用橫編提花、雙面異色織法的圍巾。（吳嘉億攝）

擔任《滬尾公行》空間諮詢顧問的新北市設計中心總監連國輝表示，文化商店利用落地窗與玻璃屋頂引入淡水的天光，營造明亮通透的空間氛圍，並搭配多種植栽，不僅放大視覺空間感、創造豐富光影層次，同時兼顧綠美化與節能減碳；店內另有以舊有展覽物件改造而成的展示櫃，可隨時依需求彈性調整櫃位，實踐ESG中「環境友善」與「永續利用」理念。

淡水古蹟博物館說明，目前《滬尾公行》進駐16間寄賣廠商，商品內容橫跨文創設計、生活選物與在地特色，包含有日前新北市長侯友宜於「閃耀新北1314跨河煙火」活動中，穿戴上以淡古全新識別「THM」設計主軸，運用橫編提花、雙面異色織法的圍巾。另外，博物館今年預計整修遊客中心、新設藝文沙龍空間及成立《滬尾公行》二號店等，持續提升各項軟、硬體服務，提供國內外遊客更好的參觀體驗。

