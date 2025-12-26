淡水新民街70戶污水接管 新北跨局處克服路窄公車多瓶頸完成

《圖說》淡水區新民街222巷路面污水工程開挖施工。〈水利局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市水利局施工團隊與交通局及公車業者辦理3次會勘，終於克服巷道狹窄、公車多瓶頸–等污水管段施工難度極高難題，完成淡水區新民街222巷及226巷污水接管工程，成功解決該區70戶住家污水排放問題。

水利局長宋德仁表示，新民街路幅狹小且鄰近真理大學與新興國小，為避免污水管佈設與公車動線衝突，並將工程衝擊降至最低，水利局特別採取「避開校園高峰」策略。經3次現勘協調，以影響站點最少為原則，達成 5 條公車路線改道共識，並特意選定在今年7月暑假期間進場施工，利用學生放暑假、公車乘車人潮較少的離峰空檔施作，成功在不影響師生通勤的前提下，完成關鍵管網佈設。

《圖說》新民街222巷用戶接管完工後，道路恢復平整。〈水利局提供〉

他說，為避免工程導致民眾通勤混亂，水利局於施工前一個月即提前拜訪受影響的里辦公處向里長說明，並請里長協助公告宣導。此外，也在受影響的公車站牌前設置告示，及請公車業者利用車內跑馬燈提醒乘客相關資訊。水利局感謝市民在公車改道期間的體諒，讓新民街222巷及226巷共70戶的污水接管工程，得以在日前順利完工。

《圖說》施工單位與交通局、公車業者及相關單位會勘，協調公車路線改道。〈水利局提供〉

宋德仁指出，淡水地區的遷入人口近年大幅增長，污水接管需求也隨之增加，水利局未來將持續努力進行下水道建設，讓更多住家享有更乾淨、宜居的生活環境，也期盼民眾共同支持，一起為居家環境升級打拚。