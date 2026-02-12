淡水春節走春必看！9天連假交通管制、替代道路與停車攻略全集

淡水警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

今年春節連續假期自14日至22日共9天，依往年經驗，預判年節前最後上班日(13日)午後將開始湧現車潮及人潮，加上今年春節長達9天，民眾趁著年節至淡水清水祖師廟、福佑宮參香祈福及遊覽漁人碼頭、天元宮及金色水岸等熱門景點，將對淡水地區交通造成影響。

淡水警分局指出，為因應本次春節長假，淡水警已規劃相關交通疏導勤務，並針對主要幹道、觀光景點及淡海輕軌沿線等周邊實施交通疏導管制，以「疏導車流、確保路口淨空為主；取締違規、排除路障為輔」，持續強化交通疏導功能，並由各轄區派出所執行區間巡邏勤務，進行路況查報，於北淡線車流量增加時，適時啟動「快速到位」機制，排除道路障礙，以維持行車順暢。

淡水分分局也呼籲民眾，春節連假期間可多利用大眾公共運輸系統進行旅遊，如有自駕需求可收聽警察廣播電台、運用GOOGLE地圖、路況即時影像APP查看車流狀況，預先規劃相關替代道路動線。淡水分局建議行駛外環道路，由淡金路、濱海路接中正路往返各觀光景點，避開淡水市區車潮，亦可利用市道101線-北新路、北3線小坪頂路往返臺北市，以減少行旅及停車等候時間。

淡水警分局提到，淡水警方針對捷運淡水站地下停車場停車滿位後實施滿場機制，將引導車輛至中山路、中正路1段沿線各替代停車場，避免待停車輛佔用車道影響交通順暢，民眾亦可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」即時查詢景點周邊停車資訊，另依據新北市政府交通局來函，於春節期間，淡水老街機車停車格採假日收費模式，請有停放機車需求之民眾多加注意；針對淡水中正路老街，春節連續假期每日12時至20時於中正路、三民街口，中正路、文化路口及文化路、新生街口管制汽車進入，以確保行人行走安全，並請民眾遵守執勤員警的指揮。

淡水警分局提醒民眾，旅遊在外期間，務必遵守交通規則，尤其春節期間，將針對「闖紅燈、酒後駕車、汽機車不禮讓行人、行人違規」等易肇事違規行為嚴格加強取締，請民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰。