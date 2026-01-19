淡水暗夜死亡車禍！汽車駕駛轉彎不慎「猛撞機車騎士」 1男傷重不治

即時中心／林耿郁報導

昨（19）天深夜近11點時，新北市淡水區發生一起死亡車禍，一名25歲簡姓男子騎乘機車返家途中，遭一輛左轉的自小客車撞上，之後機車失控衝向路旁護欄，車身徹底扭曲變形，騎士則因頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治。

淡水警分局表示，這起死亡車禍發生於昨晚22時55分許，地點在民權路與自強路口、往淡水方向路段。

24歲陳姓女子駕駛自小客車，沿民權路往台北市方向行駛，行經路口左轉自強路時，與對向由台北往淡水方向直行的簡姓騎士發生碰撞，撞擊力道強大，將機車與騎士彈飛倒地，現場一度交通受阻。



警方獲報後立即派員趕赴處理，協助排除車流並將傷者送醫；不幸的是簡男因頭部重創，在急救後仍未能挽回生命，於23時55分宣告不治。據了解，簡男平日於汽車維修場擔任技師，事發時正在下班返家途中。



警方進一步檢測陳女，酒測值為0，毒品唾液快篩呈陰性，雙方駕照均正常。陳女依涉嫌過失致死罪移送士林地檢署偵辦，事故肇因尚待鑑識與釐清。

現場碎片散落一地。（圖／民視新聞）

