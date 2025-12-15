淡水機車相撞！鬼切右轉害「54歲護理師重摔殞命」 無照男辯：要去考駕照

淡金路12/15發生機車相撞1死車禍。讀者提供



無照駕駛又害死一條寶貴生命！新北市淡水區今天（12／15），發生一起死亡車禍。一名54歲吳姓女護理師騎車去醫院上班，前方43歲的郭姓男騎士鬼切右轉，吳女不慎撞上重摔落地，經搶救後仍宣告不治。警方調查發現，才發現郭男駕照已被註銷，郭男辯稱他正準備要去駕訓場考駕照。

新北警淡水分局指出，今日上午10時許，一名郭姓男騎士騎機車沿淡金路下坡路段往台北行駛，由外側車道準備右轉一條巷弄時，吳姓女騎士疑似見到前方車輛鬼切，剎車不及當場從後方撞上，兩人雙雙倒地。警消獲報到場時，發現郭男四肢擦挫傷，吳女則是頭部重創、當場無呼吸心跳，經送醫搶救後仍於中午12時許宣告不治。

據初步了解，吳女為一名護理師，當時正準備要去北市醫院上班，沒想到卻在途中遇上死劫。警方事後調查，雙方無酒駕情況，但發現郭男的駕照因先前車禍為註銷狀態，儘管他稱當時正要去考駕照，不過後續仍依涉嫌過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

