淡水歲末圍爐 善心溫暖弱勢

農曆春節將至，新北市淡水區關懷弱勢協會8日舉辦寒冬送暖歲末圍爐活動，連續19年不間斷，邀請淡水區獨居長者、身心障礙者及低收入戶等弱勢齊聚，共關懷836戶家庭。新北市副市長朱惕之讚許協會長期投入關懷行動，展現民間公益的深厚能量。

歲末圍爐昨席開101桌，共關懷836戶家庭。協會準備每戶2000元關懷金，並發放愛心米、衣物、小家電及民生物資，同時提供義診服務；淡水新興福德宮亦加碼提供每戶1000元關懷金，讓每戶家庭共可領取3000元關懷金。活動現場安排舞蹈、現代音樂及傳統樂器表演，增添年節氣氛，讓弱勢在輕鬆溫馨的氛圍中提前感受新春喜氣。

朱惕之到場致意，肯定協會多年來深耕北海岸、關懷弱勢的付出。他表示，北海岸冬季氣候嚴峻，但協會長期投入關懷行動，為地方注入穩定而溫暖的力量，展現民間公益的深厚能量。

兼任新北市淡水區關懷弱勢協會理事長的議員蔡錦賢表示，協會自成立以來，長期串聯在地愛心資源與志工力量，已連續19年舉辦歲末圍爐活動，希望透過持續不間斷的陪伴，讓弱勢族群在重要節日中不被遺忘。

社會局長李美珍指出，該協會多年來推動3節關懷，已成為在地弱勢家庭重要的支持力量，透過整合社會資源，協會每年募集善款規模達千萬元，讓公益效益發揮最大化，並曾榮獲「最佳領航奉獻獎」肯定，期盼此公私協力的成功經驗，能號召更多團體投入，讓社會關懷持續擴散至更多需要的角落。