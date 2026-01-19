淡水死亡車禍！「汽機車相撞」男騎士頭部重創不治

新北市淡水區昨（19日）發生一起慘烈事故，有輛左轉轎車與直行機車發生碰撞，騎士當場重摔倒地，頭部受到重創，當下就已失去生命跡象，緊急送醫急救仍然宣告不治。

車禍現場。（圖／警方提供）

淡水分局指出，事發的地點位於民權路跟自強路交叉口，事發時間是深夜11點55分左右，當下24歲陳女開著車，沿著民權路往台北方向行駛，行經該處時她正要左轉自強路，與對向由台北往淡水方向直行，由25歲簡男騎乘的機車發生碰撞。

車禍現場。（圖／警方提供）

警方獲報後立即會同救護人員趕往，經查兩位駕駛持照狀態皆正常，現場檢測陳女酒測值為0，毒品唾液快篩也呈陰性，排除酒駕跟毒駕可能，但簡男無法被檢測，因他當下已經沒有呼吸心跳，頭部遭到重創，緊急送醫後仍在深夜12點多由院方宣告不治，陳女被偵訊後已被依涉犯過失致死罪，移送士林地檢署偵辦。

