淡水民代挨轟「選你有什麼用」 陳偉杰提制定自治條例：停水48小時以上每戶賠5萬

淡水大停水進入善後階段，新北市議員陳偉杰連日來協助民眾解決生活問題，服務處同仁仍被民眾罵說選你們有什麼用？陳偉杰坦言，市府提出會開罰求償、研擬增設水管、開設陳情管道等措施，但針對研議賠償，他將提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非因計畫性施工公告停水，而是因天災、管線破裂、或其他不可歸責於用戶的原因，導致連續停水達48小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者補助金額，每戶不得低於新台幣5萬元整。

陳偉杰說，意外災害是機率問題，總是有可能發生，可能在任何一天，可能在新北市的任何一區，但新北市政府對災民的尊重，不應該看機率。（圖／翻攝臉書）

回憶起停水期間的慘狀，陳偉杰指出，淡江大學外的北新路182巷大學城商圈，本來應該熱鬧的街道，店家全部拉下鐵門；到了深夜，仍有鄉親們大排長龍，有人抱怨家中孩子正要段考，作息大亂；有人無奈因為沒洗澡，心情大受影響，這兩天沒法上班，被不住淡水的同事訕笑。

還有許多民眾家裡廚房堆滿碗盤也沒辦法洗，甚至長出果蠅繞著；社區裡不少住戶拉著小車、排著隊，臉盆水桶寶特瓶、把家裡大大小小能裝水的容器全帶上，趕忙來水車取水；排在後面的幾個因為水車分完水，自嘆倒楣，問下趟何時來，司機也不知道。陳偉杰指出，最難受的還是有小嬰孩的爸媽，幾個小時一定要泡一次奶，補水站的水無法確定品質，多半只能用來沖馬桶。泡奶要買水，而鄰近店家早已銷售一空。

陳偉杰指出，條例內容的審查會尊重全體議會和市府同仁，但他會據理力爭；陳偉杰也說，他知道有人認為不務實，祝福反對的人永遠不要遇到停水災害。陳偉杰強調，意外災害是機率問題，總是有可能發生，可能在任何一天，可能在新北市的任何一區，但新北市政府對災民的尊重，不應該看機率。

針對「新北市停水災害補助自治條例」，新北市長侯友宜今日受訪時指出，他會追究廠商的責任，也責成淡水區公所設立窗口同時在線上受理民眾損失，要求廠商一對一給予協調，若協調後未賠償，市府會以代位求償的方式，來要求廠商一定要盡到責任。

