淡水民眾注意！「16村里」中午12點起停水 11/30凌晨才恢復

淡水的民眾注意了！台灣自來水公司第一區管理處公告，因淡水區關渡橋機車引道旁1000mmDIP幹管漏水搶修，新北淡水一共16個村里，從今（28）天中午12點起停水，預計停水時間長達38小時，一直到11/30凌晨2點才恢復供應。

淡水16停水地區： 中興里、北投里、北新里、協元里、埤島里、大庄里、崁頂里、文化里、新春里、新民里、新義里、新興里、正德里、水碓里、沙崙里、油車里。

自來水公司表示，實際執行時將儘量縮小停水範圍及時間，造成民眾不便敬請見諒。停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，慎防火源，並關閉抽水機電源，以免損壞；建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，也須將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

