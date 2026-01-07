淡水民間救護車載92歲嬤轉院！ 追撞廂型車3人傷

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





江姓男子駕駛民間救護車，今天（7日）上午，載送高齡病患轉院要前往新北市淡水馬偕醫院，途經新北市淡水區民權路，關渡橋景觀樓旁時，卻不慎追撞前方的廂型車，導致廂型車當場側翻在安全島上，而江男車上所載送的高齡病患、隨行家屬以及救護員也因此受傷，所幸3人經送醫治療後並無大礙，確切事發經過仍待釐清。

據了解，36歲江姓男子為民間救護車公司司機，今天（7日）上午10時許，駕駛民間救護車載送高齡92歲病患及其67歲隨行家屬，要從榮總要轉院至淡水馬偕醫院。

民間救護車追撞廂型車，導致箱型車翻覆在安全島上。（圖／翻攝畫面）

未料，途經淡水區民權路，關渡橋景觀樓旁時，江男卻不慎追撞前方由45歲楊姓男子所駕駛的廂型車，導致廂型車當場側翻卡在安全島上，淡水警方與消防人員獲報緊急派員趕赴現場，發現民間救護車上的高齡病患、隨行駕駛以及25歲救護員受到輕傷，所幸3人經送醫後並無大礙，轄區淡水警方對江男與楊男施以酒測，酒測值均為0，確切車禍事故原因仍待釐清，

淡水警方見現場為2線車道，但因這起事故僅剩1車道能通行，車流迅速回堵至台北市，連忙嘗試推動救護車，後續發現推得動，現場警力便一同推車，將民間救護車推到路邊，等候拖吊車到場救援，目前也持續疏導車流當中。

警方一同協力推車，讓2車道能夠順利通行。（圖／翻攝畫面）

