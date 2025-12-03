即時中心／林耿郁報導

新北淡水自來水管線破管，造成大量居民無水可用，時間長達數日，引發民怨四起；除了水公司已經宣布減免水費外，新北市政府也表示，民眾可以持相關單據申請相關補助，期限至12月10日為止，請受影響的市民把握時間、降低損失。

11月27日，淡北道路工程不慎挖斷自來水管線，導致大範圍停水，搶修時間長達數日，民怨四起；對此新北市今（3）天表示，除了台水公司提供水費減免外，市府也已協調施工廠商，啟動補償機制。

廣告 廣告

市府強調，請民眾準備好買水、或水塔、馬達修繕費用等相關受影響憑證，透過線上表單申請費用；或者民眾也可直接前往淡水區公所專責窗口請款。收件時間延長至12月10日（星期三）為止。

考量地區持續發展及未來規劃，新北市副市長朱惕之表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，「明顯不足」；市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。

朱惕之進一步指出，淡水地區輸水幹管目前僅2條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內，增設備援輸水幹管的可行性，以防類似情況再次重演。

快新聞／淡水沒有淡水！自來水斷供數日 新北市府補償方案看這裡

（圖／新北市政府提供）

原文出處：快新聞／淡水沒有淡水！自來水斷供數日 新北市府補償方案看這裡

更多民視新聞報導

施工挖破管6萬戶無水可用 3天後仍有2成用戶停水

工程出包挖破管! 淡水大停水4天 居民怒罵:沒侯侯做代誌

淡水2日凌晨2點全面復水 停水用戶一律扣減4天水費

