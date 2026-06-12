淡水河上請神驅邪！據說「這天」去能開運 大稻埕民俗盛典曝光

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〔記者董柏廷／台北報導〕由台北霞海城隍廟與大稻埕創意街區發展協會共同主辦的「台北霞海城隍文化節-誕隍祭」，將於6月13日至7月5日展開。今年適逢霞海城隍渡海來台206年，主辦單位台北霞海城隍廟與大稻埕創意街區發展協會規劃為期3週的系列活動。其中首場大型焦點活動霞海城隍祭江於6月14日上午10時在大稻埕碼頭周邊登場，結合歷史民俗與現代水岸環境的宗教儀式，成為今年文化節的核心焦點。

6月14日上午展開的祭江大典，霞海城隍爺與茶郊媽祖將共同乘坐龍舟祭江，沿著淡水河進行除穢驅邪儀式，並呼籲社會大眾關注淡水河的永續環境。迎神隊伍自大稻埕碼頭上岸後，將沿迪化街、延平北路遶境回廟；同日，下午2時，邀請陳錫煌傳統掌中劇團獻演3齣酬神戲〈扮仙〉、〈小五義之朝天嶺〉以及〈鋒劍春秋〉。

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除了祭江儀式與酬神戲之外，6月20日迎神遶境前由廟方進行放軍安五營儀式，同日下午2時則有戀念大稻埕舞台演出與踩街，隨後16時由台北市文化局主辦神樂隊LIVE SHOW，邀請百年軒社台北稻江靈安社、台北共樂軒演出傳統北管音樂。

活動隨後進入最具張力的傳統遶境期，6月25日傍晚進行暗訪夜巡驅趕妖邪，6月27日迎來最熱鬧的五月十三迎城隍祈福日巡。6月26日至28日永樂廣場設有城隍暖暖壽市集與民權歌劇團酬神戲，最終於6月28日傍晚舉行城隍祝壽團拜，並於6月28日至7月2日辦理梁皇祝壽法會。主辦單位期望透過一系列跨界與民俗活動，讓更多年輕讀者走入大稻埕，體驗在地特有的信仰美學。詳詢大稻埕創意街區臉書專頁。

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