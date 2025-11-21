淡水河出海口帆船訓練 驚喜巧遇「瓶鼻海豚群」

新北市 / 綜合報導

來看到這個可愛的畫面，淡水河出海口有海豚現蹤！有遊艇會日前在進行帆船訓練時，驚喜發現有20到30隻的瓶鼻海豚出沒，在海面上跳躍，看到這一幕，遊艇會董事長立刻讓引擎進入空檔，避免打擾海豚活動，靜靜欣賞這難得的一幕，中華鯨豚協會分析，這些瓶鼻海豚之所以在淡水河附近出沒，可能是為了追逐魚群覓食。

領袖遊艇會成員說：「在玩耶。」蔚藍海面上，出現好幾隻海豚，一躍而起，激起陣陣浪花，領袖遊艇會成員說：「嗚呼，好多欸，一大群欸。」海豚在水下快速移動，不時浮出水面，這群海豚，數量多達20-30隻，讓目擊民眾又驚又喜。

領袖遊艇會成員說：「剛走出來而已喔，還在河口，結果遇到一大群的海豚。」因為這群海豚出沒地點，並非在觀賞鯨豚的熱點，而是在新北市淡水河的出海口，11月16日上午8點多，有遊艇會在進行帆船訓練，沒想到剛抵達出海口，就看到海豚群出沒，遊艇會董事長，立刻讓引擎進入空檔，避免影響海豚，遊艇會成員分享，過往在淡水河出海口，目擊海豚次數並不多，專家分析這些瓶鼻海豚之所以出沒在此，可能是為了覓食。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮(聲源)說：「其實海豚進到淡水河區域的原因真的滿多的，像牠有可能是追逐魚群，然後魚群剛好通過河口，然後進到淡水水域。」

「原因很多但有可能是追逐魚群而來」，經常出沒在台灣海域的瓶鼻海豚，主要有印太洋瓶鼻海豚，及真瓶鼻海豚，背部呈現灰色肚子是白色，也被稱為大白肚仔，屬於季節性遷徙，常在東部屏東澎湖等海域出沒，北部及西部海域也能見到牠們身影，屬於保育類動物。

雖然瓶鼻海豚，喜歡主動靠近船隻，但專家也提醒遇上鯨豚時，保持一定距離，靜靜欣賞這群海上嬌客，就是我們與海洋生物最美的距離。

