淡水河岸聖誕味濃 新北高灘處打造6大光雕與跨年煙火

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

114年冬季備受期待的「淡水金色水岸聖誕光雕」將於12月20日晚間正式點燈，活動一路延續至明年1月25日，為期37天，每日晚間 6時至10時在淡水金色水岸登場。新北市政府高灘地工程管理處以溫馨、浪漫、童趣為主軸，結合河岸景觀與燈光藝術，打造6大光雕互動場景，為市民與遊客獻上一場充滿故事感的冬日夜間盛宴。

高灘處表示，從淡水捷運站步行進入金色水岸，迎面而來的是主題燈區「光聚甜心時光」。高達8公尺的聖誕樹矗立河岸，周圍搭配薑餅人守衛隊光雕與柔和暖色燈光，營造幸福洋溢的節慶氛圍，吸引情侶、親子與好友駐足拍照，成為夜間最受歡迎的打卡熱點。

高灘處接著說明，園區內也同時規劃多組互動燈景，包括象徵祝福的「晶緞心願盒」、充滿趣味的「雪人抱抱」、童話感十足的「拐杖屋物語」，以及今年新亮相的「星耀漫步時光」與宛如光影隧道的「星光聖誕道」。漫步其中，層層光影隨步伐流轉，讓人彷彿走進夢幻聖誕場景。

高灘處處長黃裕斌表示，金色水岸年底節慶氣氛濃厚，除了聖誕主題光雕，為了迎接2026年到來，還特別安排12月31日晚間8時26分於淡水河畔施放長達13分14秒的跨河煙火秀。屆時超過 3 萬發煙火與12款限定特殊造型煙火同步綻放夜空，邀請市民朋友齊聚河岸，共同迎接嶄新一年。

黃裕斌進一步透露，金色水岸廣場今年將有一位神秘又可愛的角色驚喜現身，融入聖誕光雕設計，為活動增添更多趣味。高灘處也提醒民眾，金色水岸交通便利，多線公車可直達，周邊商圈與美食景點林立，建議多加利用大眾運輸工具，在浪漫光影陪伴下，留下最難忘的聖誕與跨年回憶。

照片來源：新北市政府高灘處提供

