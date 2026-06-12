淡水河河祭路祭法會舉行6天 侯友宜、蔣根煌為民祈求風調雨順

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「淡水河河祭路祭祈求世界和平暨護國淨港大法會」於新莊元亨寺台北講堂辦理，市長侯友宜(中)、議長蔣根煌(中左)到場祈福。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「淡水河河祭路祭祈求世界和平暨護國淨港大法會」於6月9日起至14日舉辦，9日已進行淡水老街遶境及淡水河灑淨；六日法會於新莊元亨寺台北講堂辦理，由新北市淡水河河祭路祭文化協會統籌，祈願合境平安、風調雨順，活動後普渡物資全數捐贈給淡水區公所及新北市淡水區關懷弱勢協會，市長侯友宜與議會蔣根煌議長12日赴法會現場上香祈福，祈求海陸交通一切順暢、民眾行車行走皆平安。

市長侯友宜指出，淡水河流域見證北台灣近4百年歷史，人們以河祭、路祭安撫無祀先靈，凝聚社區向心、守護河域文化，已形成在地重要的宗教文化與傳統祭典，感謝新北市淡水河河祭路祭文化協會與各界長期投入，結合地方團體及里長的力量辦理祈福法會，並以公益捐贈普渡物資回饋社會，為地方祈福，保佑合境平安。

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淡水河河祭路祭文化協會理事長、市議員蔡錦賢說，法會除了在淡水河域灑淨外，更於淡水老街繞境消災祈福；在新莊元亨寺臺北講堂辦理法會，邀集多位宗教界代表共襄盛舉，包括元亨寺台北講堂監院法師會常和尚、宜蘭孔雀明王寺住持慈傑和尚、滿願寺住持本願和尚、祥光寺住持能傳和尚、共同主法誦經持咒，讓過往先祖、淡水河亡靈聽經聞法離苦得樂，法會中除設有贊普桌、普盒、消災祿位及超薦牌位外，希望藉由各方諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，超度孤魂亡靈及十方法界眾生能往生淨土。

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