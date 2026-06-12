淡水河灑淨法會登場 侯友宜、蔣根煌祈福護國安民

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【記者葉柏成／新北報導】「淡水河河祭路祭祈求世界和平暨護國淨港大法會」今年擴大辦理為六天日，自6月9日起至14日舉行，市長侯友宜與新北市議會議長蔣根煌今〈12〉日親臨法會現場上香祈福，祝願海陸交通順暢、市民出入平安。

侯友宜表示，淡水河流域見證北臺灣近400年發展歷史，河祭、路祭文化承載著民眾慎終追遠及敬天愛人的精神，透過祭典安撫無祀先靈，也凝聚地方向心力，已成為重要的民俗宗教文化活動。

他感謝新北市淡水河河祭路祭文化協會及地方各界長年投入，共同維護並傳承珍貴文化資產，同時結合公益關懷回饋社會，意義深遠。

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《圖說》市長侯友宜向法師致意。〈民政局提供〉

民政局長林耀長指出，淡水河河祭路祭活動早年由佛教團體於農曆七月在河畔舉辦，105年起由竹林慈玄宮整合地方力量擴大推動，109年成立新北市淡水河河祭路祭文化協會後，逐步建立制度化運作模式，今年已邁入第25年。法會除設置四大壇城及相關牌位，兼具渡亡與祈安意涵，也讓更多民眾認識淡水河流域獨特的無形文化資產。

淡水河河祭路祭文化協會理事長、市議員蔡錦賢表示，法會除在淡水河域進行灑淨儀式及淡水老街遶境消災祈福外，並於元亨寺臺北講堂舉行六日法會，邀請元亨寺臺北講堂監院法師會常和尚、宜蘭孔雀明王寺住持慈傑和尚、滿願寺住持本願和尚及祥光寺住持能傳和尚共同主法，藉由誦經持咒功德，祈願亡靈離苦得樂、十方法界眾生同霑法益。

《圖說》市長侯友宜、議長蔣根煌與地方人士合影。〈民政局提供〉

主辦單位表示，今年擴大辦理為六日法會，除於9日在淡水老街遶境祈福及淡水河灑淨外，並於新莊元亨寺臺北講堂舉行系列法會活動，祈求世界和平、國泰民安、風調雨順。

法會結束後，所有普渡物資將全數捐贈淡水區公所及新北市淡水區關懷弱勢協會，將宗教信仰力量化為公益行動，落實關懷弱勢精神，展現地方信仰文化與社會公益並行的正向價值。