淡水河畔年末更精采 新北高灘處邀市民賞花海光雕度聖誕

248251224a08

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

在這透著涼意的冬季，新北市三重區淡水河畔的鴨鴨公園換新衣了！新北市政府高灘地工程管理處今年特別設計「初冬小花海」主題，除了百日草、波斯菊，更新增萬壽菊、孔雀草及油菜花，目前花朵已陸續綻放。花季預計持續到2026年2月中旬，市民朋友不管是騎自行車或散步經過，都可以駐足停留，拍下冬季限定的美照。

處長黃裕斌表示，每年冬季最受期待的淡水金色水岸聖誕光雕展也已溫馨開展，今年更設置6公尺高的巨型藝術裝置，不僅為河岸增添趣味，更要與大家一同迎接即將到來的「2026閃耀新北1314跨河煙火」盛大慶典。

廣告 廣告

針對想造訪鴨鴨公園的民眾，若是自行開車或騎車，可從新莊、三重或蘆洲方向經環河南路，進入忠孝碼頭或重新南側停車場，步行約15分鐘、騎車約5分鐘可達。搭乘大眾運輸則可搭機捷至A2三重站，從熊猴森樂園往忠孝橋高灘停車場方向，步行約20分鐘就能抵達現場。

248251224a09

河岸沿線也規劃了二重環狀及淡水金色水岸自行車道，高灘處誠摯邀請市民相約好友前來賞景。一路上鳥語花香，還有豐富的休憩設施與運動場地能讓大家運動健身，希望透過這些療癒的河濱風景，讓大家在年末忙碌之餘能暫時放鬆，感受心曠神怡的幸福感。

高灘處提醒賞花拍照的民眾，千萬不要觸碰或採摘花朵，請大家共同珍惜這片初冬小花海，讓每位遊客都能共享這片繽紛美景，在溫馨的光雕與花草香氣的陪伴下，留下最美好的歲末回憶。

照片來源：新北市政府高灘處提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

凌晨闖清潔隊丟垃圾 新北環保局破袋查出疑非法清運送辦

新北復康巴士預約制度僵化 林銘仁要求交通局提交檢討報告

【文章轉載請註明出處】