在這透著涼涼的冬季，淡水河畔鴨鴨公園換新衣。新北市高灘地工程管理處昨（二十四）日表示，今年為三重淡水河畔的鴨鴨公園設計了一套花海新衣。以「初冬小花海」為主題，目前花朵已經陸續綻放。此外，還有淡水金色水岸光雕展，與ＨＡ！Ｑ裝置，邀請市民朋友在年末共遊新北河濱，留下美好回憶。

高灘處長黃裕斌表示，今年三重鴨鴨公園花海除了百日草、波斯菊，另外新增了萬壽菊、孔雀草以及油菜花，目前已盛開，花季預計持續綻放到明年二月中旬，歡迎市民朋友可以騎乘腳踏車或散步時，可多駐足停留，拍照紀念。

黃裕斌處長補充，每年冬季在淡水金色水岸的聖誕光雕展已溫馨開展，除此之外，今年更加碼與新銳藝術家AlanHong合作，設計六米高的ＡＨ！Ｑ裝置，不僅增添趣味，更準備一同迎接「二○二六閃耀新北一三一四跨河煙火」的慶典。