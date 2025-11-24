淡水海纜登陸站防護演練 保二特勤隊將首度曝光

行政院國土辦公室今（24）日在淡水海纜站實施防護演習，負責關鍵基礎設施守備任務的警政署保二總隊參與操演，從未曝光的保二特勤隊（CISF）也將首度現身。淡水海纜站被美國列為「國家基礎設施保護計畫」機密名單，海底電纜不僅提供商業網路通信用途，更是軍事指揮管制命脈，除了海上破壞外，海纜站可能在戰時成為敵方第五縱隊優先攻擊的目標。

保二特勤隊將參與淡水海纜站防護演練；圖為保二特勤隊員致贈賴總統紀念品。(圖/總統府)

據「中時新聞網」報導，國安單位統計，我國每年平均發生7至8件斷纜障礙，約8成是人為因素。台灣屬於海島國家，更依賴海底電纜對全球通訊，近年海底通訊海纜損壞事件頻繁發生。行政院國土辦公室為了落實國家基礎關鍵設施保護，結合保二總隊今天上午首度實施防護操演。

淡水沙崙里里長近日對里民公告，今日上午9時至下午5時，將在漁人碼頭與後備指揮部動員管制學校的部分路段與區域實施演習。里長特地提醒里民，操演將使用煙幕彈及震撼彈，希望民眾不要過度驚慌。

目前我國共有4座海纜登陸站，圖為中華電信枋山海纜衛星通信中心。(圖/NCC)

保二總隊職司國營事業機構，包含電廠、天然氣接收站、中華電信海纜機房、衛星機房，以及北、中、南科學園區與科技產業園區的安全維護工作。在政府推動全民防衛韌性後，從2023年進行年輕化換血以及大幅擴編，目前員額約3000名，未來仍會繼續擴增。

新進人員與原單位人員，全都必須接受軍事化訓練，加強對於關鍵基礎設施的安全防護。由於所有員警必須由軍方代訓，因此也被暱稱為「第二陸軍」。保二為了加強機動打擊能力，也成立特勤隊，除了由軍方及警方維安特勤隊代訓外，更請來美國陸軍的綠扁帽特戰部隊指導。

海底電纜是戰略關鍵的支撐力量，可維持指揮管制功能，包括即時情報傳遞、目標指示、聯盟間的互通性、後勤協調，以及司令部之間的聯繫等，全都依賴這些實體的電纜，因此電纜的完整性、保密性與可用性極為重要。

我國目前有頭城、淡水、八里、枋山4個海纜登陸接收站，透過光纖海纜連結全球。這些關鍵設施除了由保二總隊負責安全維護外，也將由未來駐防在北、中、南三地的保二特勤隊，擔任快速反應部隊馳援。

