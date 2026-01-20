淡水深夜車禍！汽修廠員工騎車返家被撞飛慘死 24歲女駕駛肇事遭法辦

社會中心／新北報導

簡姓男子（25歲）騎車直行經過民權路與自強路口時，與一輛左轉小客車發生碰撞，經送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區昨天（20日）深夜發生一起死亡車禍，簡姓男子（25歲）騎車直行經過民權路與自強路口時，與一輛左轉小客車發生碰撞，經送醫搶救不治。據了解，簡男是一間汽車修理廠的員工，下班返家途中發生意外。

警方調查，19日晚間22時55分許獲報，淡水區民權路與自強路口（往淡水方向）發生事故，經查，陳姓女子（24歲）駕駛小客車沿民權路往台北方向行駛，於路口左轉自強路時，與對向由台北往淡水方向直行的簡姓騎士發生碰撞。

警方獲報到場處理事故。（圖／翻攝畫面）

簡男因頭部受創嚴重，當天由醫院急救無效宣告死亡，陳女酒測值為0，毒品唾液快篩呈陰性，詳細肇事責任歸屬仍待釐清，警詢後已將陳女依涉嫌過失致死罪移送法辦。

據了解，簡男是一間汽車修理廠的員工，於下班返家途中發生意外，簡男機車幾乎全毀，全身多處骨折送醫不治，全案已報請檢察官相驗。

