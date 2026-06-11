淡水清水巖祖師廟遶境連兩天！400警力強勢出擊 簽六大公約守護治安

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記者莊淇鈞／新北報導

零聚眾鬥毆、交通真順暢，淡水清水巖遶境推六大自律宣言。（圖／翻攝畫面）

農曆五月初五端午節是淡水清水巖祖師廟年度的宗教盛事，清水巖祖師廟將於6月19、20日連續2天進行遶境祈福活動，為維護活動安全及交通順暢，淡水警分局預計動員超過400名警民力投入維安與交通疏導勤務。警方日前並偕同主辦單位、新北市府相關局處、區公所、消防單位及參與宮廟、陣頭代表召開「淡水清水巖遶境行動公約座談會」，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，推動六大自律宣言，攜手打造安全有序的宗教盛會。

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淡水警分局日前針對淡水大拜拜，廣邀相關單位召開「淡水清水巖遶境行動公約座談會」。（圖／翻攝畫面）

清水巖管理委員會主委黃逢晚表示，今年遶境仍循往例採徒步方式進行，期盼所有信眾共同遵守遶境秩序及公約規範，讓傳統宗教文化正向傳承。

新北市政府警察局長方仰寧強調「暴力零容忍」，絕不容許任何人藉廟會活動滋事鬧事、擾亂公共秩序，警方將秉持強勢執法立場，對違法行為依法究辦，來維護遶境安全與社會安寧。

淡水警分局長謝明杰也表示，廟會期間常見交通違規、垃圾亂丟及噪音擾民等情形，甚至發生陣頭衝突事件，因此行動公約特別納入「高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待」等六大自律宣言，希望透過宮廟自主管理及警民合作，共同維護優質的廟會文化。

警方除持續加強對參與宮廟及陣頭查訪約制外，也針對易發生衝突路段強化維安及蒐證部署。另外，警方更在期前針對遶境陣頭發生推擠衝突進行情境演練，由員警攜帶圓形盾牌、辣椒水及電擊槍迅速介入處置，強勢控制衝突場面並壓制滋事份子依法究辦，展現貫徹「暴力零容忍」的決心，確保遶境活動平安順利進行。

淡水警分局呼籲，請參與民眾配合警方交通疏導管制等相關措施，共同維護淡水市區交通秩序與活動安全，攜手打造安全、有序的宗教盛會。

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