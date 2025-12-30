淡水溪流遭排污交通現死角 陳偉杰促設「烽火臺系統」增設行人穿越道

248251230a05

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市淡水區重要支流公司田溪近日再度傳出油污染，沿岸居民頻頻反映聞到刺鼻油味，令人憂心。市議員陳偉杰接獲反映後指出，雖然環保局的稽查報告顯示現場水質檢測的重金屬與化學需氧量都在標準範圍內，但水面明顯的殘油與濃厚的汽油味，已經證實有外來污染物混入。

陳偉杰表示，即便相關單位已經巡查了周邊的回收場、修車廠及加油站，目前卻還是沒辦法查獲具體的污染源頭。這顯見目前的河川監控系統與溯源機制存在明顯漏洞，無法第一時間掌握排污狀況。

廣告 廣告

針對公司田溪流經社區與學區的特性，陳偉杰認為水質受損將對下游生態造成長期破壞。他強力要求環保局除了持續追查污染源，更應儘速完成公司田溪「烽火臺系統」的設置。他主張要結合地方的監視影像與即時警報機制，建立起更嚴密的監控網絡。

陳偉杰也呼籲鄉親，如果發現異味或水色異常務必立即通報，透過全民共同監督，讓排污者不敢再心存僥倖。他強調，守護家園河川的永續與潔淨是大家的責任，環保局必須拿出更積極的作為，不讓污染事件一再發生。

248251230a04

除了環境守護，陳偉杰對於老街的通行安全也接獲鄉親反映。針對淡水老街中正路8巷口的通行問題，因該處存在視線死角，導致駕駛人容易忽略行人，當地民眾反映常有交通碰觸的風險，對行人安全造成極大威脅。

陳偉杰在接獲陳情後，隨即邀集相關單位共商對策，並於日前由服務團隊與淡水區公所等單位前往實地會勘。會勘後決定採取改善措施，決定在該路口增設安全的行人穿越線，並塗銷部分會影響駕駛視線的停車格，藉此優化路口視野，降低事故發生機率。

陳偉杰強調，無論是環境整治還是道路環境的優化，守護民眾安全永遠是第一順位。他將持續盯緊穿越線的施工進度與公司田溪監控網的建置，確保各項改善工作能如期落實。透過結合科技執法與地方回饋，要讓淡水鄉親擁有更友善的步行空間。

照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

跨年維安層級全面拉高 侯友宜動員500警力落實3項重點

中共環台軍演威脅區域和平 新北民進黨團轟在野黨槍口莫對內

【文章轉載請註明出處】