淡水滬尾砲臺新展「烽火之外」登場 邀民眾探索開放式歷史

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滬尾砲臺常設展特別設置情境空間，讓民眾感受清軍士兵的日常起居。(圖:新北市立淡水古蹟博物館提供)

▲滬尾砲臺常設展特別設置情境空間，讓民眾感受清軍士兵的日常起居。(圖:新北市立淡水古蹟博物館提供)

新北市立淡水古蹟博物館十日表示，國定古蹟「滬尾砲臺」將於六月十三日（週六）推出全新常設展，定名為「烽火之外」。此次展覽跳脫傳統以歷史時序為主的敘事框架，改採「開放式結局」的策展手法，透過多元視角與互動體驗，引導參觀者深入思考淡水歷史的演進。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，隨著淡江大橋即將通車，鄰近的滬尾砲臺預期將成為國內外遊客觀光的首站。為此，博物館特別規劃五大展區，包括地理位置的命運發展、外籍人士的日常觀察、地方仕紳的行動力量、十九至二十一世紀的歷史轉折，以及百年砲臺的模擬情境。展覽刻意不以教科書式的角度定論，而是藉由法國軍人、英國商人與在地民眾的不同視角，帶領觀眾感受時間如何形塑今日的淡水。

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為慶祝展覽開幕，館方將於六月十三日當天舉辦系列活動。包括上午十時三十分至下午四時三十分的扮裝體驗；上午十時三十分由麇集劇團帶來的「風起滬尾」小劇場；以及上午十一時與下午一時三十分的專場導覽。此外，館方亦推出特製的單色與三色套色印章供民眾集章，增添參觀樂趣。

館方指出，淡水古蹟博物館平日開放時間為上午九時三十分至下午五時，假日則延長至下午六時。門票票價為八十元，持票可參觀淡水紅毛城、滬尾砲臺及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）；至於新北市民、六十五歲以上及未滿十二歲兒童、五十五歲以上原住民族國民、各級學校在校生等均享有免票優惠。

除了常設展外，館方每週六、日持續辦理「淡江大橋的歷史視線」主題導覽，帶領民眾從滬尾砲臺出發，串聯雲門劇場與望高樓，透過專業導覽飽覽淡水河風光，並捕捉淡江大橋地標美景。該活動於每週四中午十二時開放報名，每場限額二十名，五人以上即可成團。詳細資訊請至淡水古蹟博物館官方網站查詢，或追蹤官方粉絲專頁。