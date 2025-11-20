淡水漁人碼頭11/22舉辦螃蟹特賣會 還有手作DIY、淨灘活動

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市北海岸淡水第二漁港、富基、野柳與龜吼漁港正值萬里蟹盛產期，市府漁業及漁港事業管理處指出，淡水區漁會將於11月22日在淡水漁人碼頭舉辦「2025螃蟹肥了」活動，現場規劃現蒸肥蟹特賣會、海鮮大拍賣、海鮮估價王及創意手作DIY體驗，完成闖關活動還能兌換限定「螃蟹口罩」；此外，活動結合文蛤放流與石滬淨灘，讓大家一起了解漁業永續與守護海洋生態理念。

漁業處指出，淡水區漁會於11月22日下午3點在漁人碼頭淡水魚市舉辦「2025螃蟹肥了」活動，現場以超值價格販售現蒸萬里蟹，當日限量販售400份(實際數量依現場公告為主)；在DIY活動部分，則是希望融入環保永續概念教育，活動現場有「蟹壓手作坊」親子體驗，帶領民眾製作螃蟹紙模型、午仔魚一夜干及海廢浮球盆栽，在過程中了解海洋垃圾對海洋環境影響。

漁業處說，淡水沙崙石滬群曾是北海岸最大石滬漁場，現今為淡水沿海重要漁業文化觀光資源，曾為文蛤種苗產地的淡水河口至今仍有少數捕文蛤船以長柄耙把捕捉野生文蛤，但近年產量逐漸減少，因此淡水漁會規劃文蛤放流，復育當地文蛤資源；22日活動規劃石滬淨灘活動，參與者可在過程中了解漁民利用潮汐與地形捕魚的智慧結晶及環境保護重要性，也有文蛤放流活動，帶領民眾搭乘娛樂漁船參與海洋資源復育行動。

漁業處表示，最新活動資訊及報名方式可持續關注淡水區漁會FB粉絲專頁。

