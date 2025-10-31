淡水火災！黑煙吞鐵皮屋 汽修廠延燒三棟

新北市淡水區一處汽車維修廠鐵皮屋於31日清晨6點多突然起火，黑煙直竄天際，火勢迅速延燒至附近三間連棟鐵皮屋，包括汽車廠、烤漆廠以及住家，燃燒面積約達100平方公尺。同時，台北市信義區五分埔商圈也於30日晚間7點多發生火警，一棟建築物的3樓和4樓竄出火舌，初步調查疑似是蠟燭掉落引起，造成一名店家老闆娘在救火時手部燙傷。兩起火警都引起周邊民眾的恐慌與關注。

淡水鐵皮屋火警，延燒三棟全陷入一片火海。（圖／民眾提供）

淡水區埤島3號的汽車維修廠火勢相當猛烈，現場黑煙籠罩整棟建築，伴隨強風使煙霧瀰漫，空氣中充滿嗆鼻氣味。由於火勢太大，消防人員無法直接靠近，必須出動雲梯車從高處灑水救援，同時暫時封閉了周邊道路以利救災。附近店家看到火勢蔓延，十分擔憂火勢會波及自己的店面，一名店家表示他的店內停放著十幾台BMW汽車，對於火勢可能蔓延感到相當憂心。

五分埔商圈的火警同樣引起附近居民的驚恐。從住家高處可見大量黑煙不斷往夜空竄升，夜色中還能清楚看到橘紅色的火光。這場火警發生在熱鬧的信義五分埔商圈，讓許多服飾店店家憂心火勢會延燒到自己的店面，紛紛跑出來查看情況。

消防人員初步調查，五分埔商圈的火警疑似是蠟燭掉落引起。當時有一名約60歲的老闆娘拿著滅火器想要撲滅火勢，不慎手部燙傷，已被送往醫院包紮。店家們也緊急將即將出貨的衣物全部搬出店外，避免商品受損。一根小小的蠟燭引發的大火，差點讓店家們的心血付諸東流。

所幸在淡水區的火警中，沒有人員受困的情況發生。消防人員持續在現場進行滅火工作，以控制火勢並防止進一步蔓延。兩起火警都提醒大家需要特別注意用火安全，尤其是在有易燃物的場所更應謹慎，以避免類似意外的發生。

