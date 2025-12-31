淡水煙火絢爛登場！下雨仍吸引大批人潮 網友：13分鐘不冷場感動到鼻酸泛淚

今（31）日晚間20時26分，時間長達13分14秒的「閃耀新北 1314 跨河煙火」以整條淡水河為舞台施放，35520發煙火點亮夜空，吸引了大量民眾前往現場觀賞，盛大的煙火也吸引了多位網友發文稱讚。

今（31）日晚間20時26分，時間長達13分14秒的「閃耀新北 1314 跨河煙火」以整條淡水河為舞台施放，35520發煙火點亮夜空。（圖/東森電視提供）

煙火施放完畢後，不少網友紛紛在網路上發文感嘆此次在淡水施放的跨河煙火非常震撼，「我跟你們說！！ 淡水的煙火太近太美了！ 看完真的感動鼻酸泛淚！ 明年起一定一定要來看！」、「淡水的好看！」、「淡水的煙火真的太誇張啦⋯⋯ 怎麼會13分鐘都不冷場⋯⋯⋯！」、「2025看了很多場煙火， 最後一場滿滿的感動！」

不少網友紛紛在網路上發文稱讚此次在淡水施放的跨河煙火非常震撼。（圖/翻攝自Threads）

