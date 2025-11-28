淡水爆管停水大災情！16里無水可用到30日凌晨

（記者石耀宇／綜合報導）新北市淡水區今（28）日因道路工程意外挖破大型自來水幹管，導致16里自中午12時起緊急停水，預計將停水長達38小時，直到30日凌晨2時才會恢復供水，影響範圍相當廣，居民被提醒務必提前儲水。

示意圖／新北市淡水區停水，預計將長達38小時。（擷取自免費圖庫Freepik）

淡水區崁頂里長吳庭岳今日在臉書指出，淡北道路工程施工時，不慎挖破位於關渡橋機車引道旁、管徑1000毫米的DIP幹管，造成大量漏水，台灣自來水公司已緊急派員搶修，但為維持安全作業，將對周邊區域實施大範圍停水。

圖／淡水區停水範圍。（翻攝 台水）

此次停水自今天（28日）中午12時起至後天（30日）凌晨2時止，共38小時，影響里別包括：

中興里、北投里、北新里、協元里、埤島里、大庄里、崁頂里、文化里、新春里、新民里、新義里、新興里、正德里、水碓里、沙崙里、油車里共 16 里，幾乎半個淡水區都在停水區域內。

台水提醒，民眾應提前至少6小時儲水，避免在停水前集中抽水導致末端住戶提前無水可用。停水期間也應關閉抽水機電源，並留意居家消防安全。

此外，家中自來水進水口位於地面以下的住戶，停水期間務必將總表前制水閥關閉，以避免發生虹吸倒灌污染。家中若以橡皮管接水，也切勿將橡皮管泡在水中，以防因虹吸作用造成二次污染。

