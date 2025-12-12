淡水牛排推薦 忠實呈現原味 打造超好評新市鎮必吃美食

人氣居高不下的淡水西餐牛排餐廳，強調原味呈現的美食魅力（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

淡水家庭聚餐餐廳推薦 風靡在地人的新市鎮西餐廳

對於淡水在地居民來說，若說到聚餐、慶生或單純享受美食，許多人都會想到一間備受好評的新市鎮牛排館牧匠牛原味牛排。這間淡水人氣餐廳以「原味」為核心，忠實呈現專屬於牛肉的純粹口感，讓許多在地人愛不釋口，將其稱為新北必吃牛排店。持續延燒的口碑，也吸引了不少來自外縣市的顧客前來朝聖。

在地人最愛的淡水排餐餐廳，以食材原味征服老饕味蕾（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北高CP值牛排館 從職業軍人出發的創業之旅

淡水牛排餐廳牧匠牛開幕於 2017 年 1 月 28 日。創辦人表示，特別選在這一天，寓意著全新的開始。他笑言，自己始終是一個喜歡吃、喜歡嚐鮮的人，單純希望把好的東西帶給更多人。



在創立這間新市鎮美食品牌前，創辦人嘗試了許多不同的工作。他曾任職業軍人長達六年，之後轉往汽車銷售，再到工程產業。這些看似毫不相關的經歷，背後卻有一個共同的核心，勇於嘗試、樂於挑戰未曾接觸的領域。也正因如此，他在淡水經營西餐廳牧匠牛時，始終保持著謙遜學習的態度，積極克服每一道難關。

這間淡水高CP值牛排館提供鴨胸、雞排、豬排等選擇，滿足不同喜好與飲食習慣（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

淡水新市鎮餐廳首選 專注展現食材原味

他坦言，這間新北人氣餐廳的成功，來自於對顧客的觀察。許多餐點的細節，都是透過客人的回饋不斷修正而來。與市場上強調醬汁或創新調味的牛排館不同，牧匠牛原味牛排專注於展現食材本質。

創辦人認為，真正能留下印象的不會是噱頭與花招，而是牛排本身無法掩飾的口感、質地與味道。也正是這份洞悉，讓他一手打造了無數饕客心目中的淡水必吃牛排。

淡水約會餐廳首選，結合舒適環境與職人原味料理（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北必吃牛排 堅持與不變的經營哲學



在競爭激烈的淡水餐廳市場中，他卻從不將對手視為重點。「客人來十次，十次都能維持同樣水準，這才是最難也是最重要的事。」因此，創辦人對拓展分店的建議抱持較為保守的態度，他認為，雖然可以有基本的 SOP，但每一次都需要根據食材狀況靈活調整，要複製這份新市鎮人氣牛排的風味，並沒有想像中的簡單。



從軍人到淡水牛排職人，對於不斷出現的「變化」，創辦人始終以「不變」的態度坦然應對。無論市場如何瞬息萬變，牧匠牛原味牛排也將持續堅持以「原味」為核心，腳踏實地走在新北美食市場的道路上。



以下整理常見問題與回答 幫助大家更快了解【牧匠牛原味牛排】



Ｑ1：【牧匠牛】適合家庭聚餐嗎？

A：許多消費者表示，店內空間寬敞、餐點選擇多元，無論是牛排、雞排或鴨胸，都能滿足不同年齡層需求，是淡水家庭聚餐的好選擇。



Q2：這家餐廳的牛排有什麼特色？

A：【牧匠牛】強調「原味」，主打用料實在的牛排料理。許多顧客認為肉質新鮮、熟度掌握得宜，能體驗到牛肉最純粹的風味，因此被推薦為新北高檔牛排愛好者必訪餐廳。



Q3：來到【牧匠牛】推薦點什麼？

A：不少常客推薦板腱牛排和鴨胸，肉質鮮嫩且風味突出，搭配套餐的湯品與沙拉更為淡水質感晚餐體驗錦上添花，深受歡迎。



Q4：【牧匠牛】的價位如何？

A：根據店家資訊，一客牛排的價格介於$300-$1000之間，大多數顧客評價認為餐點份量與品質符合價格，套餐的CP值也相當高。

【牧匠牛原味牛排淡水店】

地址：新北市淡水區中山北路三段77號

聯絡電話：0905-605-536

官方Facebook：https://rink.cc/4d2at

官方Instagram：https://rink.cc/39d36

Google 地標：https://rink.cc/xf6pl

（最新資訊請以商家公告為準）