社會中心／綜合報導

淡水一隻名叫「流氓」的米克斯，上週被飼主帶到淡水老街擺拍，因為戴墨鏡叼水桶，造型格外吸睛，路過遊客紛紛打賞，新北市動保處認定，飼主違反動保法「未經許可不得以動物進行展演」規定，加上沒打狂犬病疫苗，共開罰八萬，同時沒入犬隻，這讓飼養九年的張先生心如刀割，覺得自己被「誤會」，無法接受！

頭戴著安全帽，外加一副墨鏡，嘴巴還叼著手提袋，自備隨身用品，淡水小有名氣的米克斯「流氓」，日前換了造型現身淡水老街。不變的墨鏡，手提袋因為萬聖節，應景換成了糖果桶，就是這身穿著打扮，傳出飼主透過「流氓」供路人打賞，被動保處以違反動保法「未經許可不得以動物進行展演」規定，加上沒打狂犬病疫苗，分別裁罰五萬和三萬，還得沒入犬隻，相處九年的「流氓」突然被安置認養，飼主張先生認為自己「被誤會」，和愛犬分離，心如刀割。原飼主張先生表示「你現在把我沒入，我瞬間覺得整個人都空虛了，可能這是黑色揪成一團，（檢舉民眾）他認為是鐵絲，它就是口罩有彈性（繫繩）東西而已，我去買一串烤魷魚回來，裡面有多了幾十塊錢，人家就說我這樣好像是展演啦。」新北市動保處長楊淑方表示「違反動保法第6-1條第一項規定，依法裁罰並沒入犬隻，目前犬隻已請，台灣防止虐待動物協會，進行代養及評估。」

廣告 廣告

淡水狗明星「流氓」因展演遭沒入 原飼主喊冤盼撤銷處分

養了九年的米克斯遭沒入 張姓飼主出面喊冤盼透過訴願撤銷處分（圖／民視新聞）

看著昔日跟「流氓」合照，原飼主眼眶泛紅，內心充滿思念，當初原以為只是帶去動保處面談，完全不知道愛犬會被沒入，質疑處分過重。原飼主張先生表示「為什麼人家的比特犬，牠咬死兩隻狗才沒入，我的狗只不過是讓你們誤解，是因為鐵絲有營利作用，你們就直接給我沒入還要罰款。」新北市動保處長楊淑方表示「犬隻沒入主要是，飼主未辦理動物展演許可證，長時間限制犬隻活動，且查獲有營利行為，飼主屢勸不聽。」

淡水狗明星「流氓」因展演遭沒入 原飼主喊冤盼撤銷處分

米克斯「流氓」目前安置在動保單位 等待民眾進行認養（圖／民視新聞）

似乎不太適應動物之家的環境，「流氓」暫時安排在動保單位代養中，等待認養階段，也會安排馴犬師訓練，讓牠能順利跟新主人無縫接軌。台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示「狗狗的體態跟毛髮都是滿正常的，我知道處內有做一些基本的檢查，唯一有發現目前就是牠有心絲蟲。」九年的情感，突然「被割捨」，飼主期盼透過訴願管道，撤銷沒入處分，讓「流氓」能夠重回懷抱。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：淡水狗明星「流氓」因展演遭沒入 原飼主喊冤盼撤銷處分

更多民視新聞報導

飼主未繫繩! 高雄又傳比特犬狠咬流浪狗"拖行到路中"

外包臨時工竟爆打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發聲致歉

虐待動物仍頻傳 立委一致提修《動保法》加重刑度

