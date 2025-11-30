淡水獼猴頻繁出沒 陳偉杰籲落實5不原則避免人猴衝突

248251130a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

由於台灣獼猴近年頻繁出現在淡水地區等人類生活區域，新北市議員陳偉杰先前在議會質詢新北市政府農業局，要求相關因應作為，確保人猴安全。陳偉杰表示，根據新北市政府動物保護防疫處日前發函，民眾若在山區、郊外或社區附近遇見獼猴，務必保持冷靜，並遵守正確的「與猴共處5不原則」，共同維護雙方安全。

針對公文內容，陳偉杰進一步指出，面對台灣獼猴應遵守的「5不原則」包含：「不接近」，以保障雙方安全；「不干擾」，避免刺激或挑釁猴群；「不餵食」，避免改變覓食習性；「食物不外露」，減少猴群搶食的誘因；以及「不對視」，避免眼神接觸引發攻擊。

此外，陳偉杰表示，為有效加強民眾的防範能力與正確觀念，新北市政府動保處已完成編印「台灣獼猴防治手冊」。他呼籲，有需求的民眾可前往各區公所或農會服務櫃台免費索取，藉此建立與野生動物安全共處的知識。

針對地方防治與通報機制，動保處在公文中要求各公所協助轉知所屬里辦公處加強宣導，務必以不餵食流浪動物、野生動物、戶外垃圾桶上鎖等方式，減少食物來源。倘若獼猴有侵入住家、破壞農作物等情形發生，民眾可使用聲音驅趕器、犬等方式驅離，或撥打動保處專線通報，動保處將評估現場狀況架設誘捕籠捕捉。

陳偉杰強調，農業部已於111年9月30日公告，將台灣獼猴列為《動物保護法》「指定禁止飼養或輸入之動物」。民眾若非法飼養，依同法第26條處新臺幣5萬元至25萬元罰鍰，並沒入動物。另野生動物保育法第17條第1項規定，非基於學術研究或教育目的之捕捉一般類之哺乳類者，違者依同法第49條第1項第1款，最高可處新臺幣30萬元罰鍰。他呼籲大家一起建立正確觀念，尊重野生動物、維護人猴安全，共創友善環境。

照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝

