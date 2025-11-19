淡水男不滿被按喇叭！竟背剪刀尾隨拉機車嚇壞女騎士

記者莊淇鈞／新北報導

男子背剪刀的身影被拍下。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區1名女子本周日在Threads 上PO文表示，本周日（16日）晚間與父母分騎2輛機車外出吃晚餐，晚間6時許吃完飯準備返家，行經淡水區北新路141巷時，發現1名男子邊走邊靠近車道，女子於是按喇叭提醒，但該男子，不料男子竟尾隨至住家地下停車場入口還伸手拉她的機車，女子回頭竟發現男子背著1把剪刀。對此，淡水警方表示，雖已聯絡該名女子前來派出所報案，但女子至今尚未報案，涉案男子目前人在花蓮，將通知其到案說明以釐清案情及動機。

據了解，這起事件發生在本週日晚間6時許，1名女子與父母共騎2部機車外出，吃完晚餐返家途中，行經淡水區北新路141巷時，見到一名男子走在馬路上，因此好意按喇叭示警。不料女子與父母騎車至社區地下停車場入口處等候鐵捲門升起時，該名男子竟尾隨靠近，還伸手拉女子的機車，女子轉頭查看時赫然發現男子背部還背負著1把剪刀，男子隨後轉身離開。

女子嚇得PO文表示：「如果剛剛只有我媽一個人，沒有我跟我爸他是不是就往我媽身上去了。」女子說：「目前有報警，也有跟里長說，得到的回覆是會加強巡邏。」

淡水警指出有接獲里長通報，將加強北新路及周邊學區巡邏密度。經調閱監視器影像後已確認及鎖定該名男子身分，因其行為已違反《社會秩序維護法》第89條，因該男目前人在花蓮，已將通知該男到案說明以釐清案情及動機。

