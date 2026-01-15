淡水男毒駕載妻小出門！2度擦撞轎車 遭警逮下場曝光

監視器錄下駕駛黑色轎車的許男追撞呂女的白色轎車。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水一名許姓男子毒駕載著妻小上路，昨天（14日）傍晚行經淡水中山路時，見前方呂姓女子所駕駛的轎車，打方向燈要切換車道至內側車道，眼見還留有縫隙，便打算鑽縫隙，未料，卻2度擦撞呂女轎車，後續警方到場，使用唾液毒品快篩試劑檢測，發現呈「喪屍毒品」依托咪酯、安非他命、卡西酮陽性反應，當場將他逮捕，詢後依毒品、公共危險（毒駕）函送法辦。

據了解，這起車禍發生在昨天（14日）傍晚5時許，27歲謝姓男子駕車行經淡水區中山路，行駛在內側車道，見到前方的24歲呂姓女子從外側車道打左轉燈，切到內側車道，還留有蠻大的縫隙，便從打算鑽縫隙，未料，卻2度擦撞呂女轎車左後側。

正巧淡水警方當時正在路口疏導交通，發現異狀後，立刻上前測繪，經酒測後雙方酒測值均為0，但由於許男神色有異，警方經他同意後，實施毒品唾液快篩，後續發現呈「喪屍毒品」依托咪酯、安非他命、卡西酮陽性反應，當場將他逮捕，並依法製單舉發、移置車輛，詢後依毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）罪嫌，函送士林地檢署偵辦。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

吸食毒品，有害身心健康。

