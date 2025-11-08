淡水男異想天開掛假車牌上路！躲不過警方AI巡防系統 直呼：太倒楣
新北市淡水警方前天（6日）凌晨，巡邏途經淡江大學附近的學府路205巷時，AI巡防系統突然示警，一名沈姓男子所騎乘的機車掛牌異常，依規定扣牌、扣車時，赫然發現沈男竟是懸掛偽造車牌，追問之下沈男這才坦言，因被警方扣牌，才會異想天開上網購買假車牌，更懊惱地表示「太倒楣，剩沒幾天就能重新領牌！」而沈男貪圖方便的下場，就是被依偽造特種文書罪嫌移送士林地檢署偵辦。
據了解，淡水分局水源派出所副所長陳銘宣與警員林威佐，前天（6日）凌晨巡邏途經淡江大學附近的學府路205巷時，見到現場大批違停車，不少吃宵夜民眾紛紛移車，這時警方的AI巡防系統突然示警，顯示其中一部車的車牌掛牌異常，進一步追查，發現是同樣前來吃消夜的19歲沈姓男子。
警方追查發現，沈男的車牌早在今年8月就因逾期未驗車而遭監理站註銷，進一步對他的車輛進行扣牌、扣車作業時，發現沈男的車牌材質與字體，與正式牌照明顯不同，追查發現竟是偽造車牌。
沈男見事跡敗露，只好坦承，自己日前因改裝車遭告發後，遲遲未到監理站驗車，導致車牌被註銷，今年8月又被北市警方攔查告發並扣牌，自己才會上網購買假車牌懸掛使用，最後更直呼「太倒楣，剩沒幾天就能重新領牌！」警方後續將沈男逮捕，訊後也依偽造特種文書罪嫌，將他移送士林地檢署偵辦。
淡水警方也呼籲，民眾若車輛遭註銷或需驗車，應依規定向監理機關辦理相關程序，切勿為求方便或逃避稽查而使用偽造車牌。此舉不僅觸犯刑法，可處五年以下有期徒刑，亦恐危害道路交通安全。
千萬名錶驚魂…百達翡麗515萬金鷹遭搶！高雄漢來交易變電擊強盜案
高雄漢來大飯店10月5日晚間發生強盜案，一對在北部松江區經營二手名錶店的夫妻檔，帶著5支要價千萬的百達翡麗名錶南下交易時，遭2男1女歹徒持電擊棒搶奪，幸店家男負責人及時反擊，三人最終逃逸。警方追查後查出29歲查姓男子疑為幕後主謀，經建請羈押，獲交保候傳。太報 ・ 1 天前
建國科大美容系驚豔彰化火車站 預告無盡視界畢業成果展
建國科大美容系今（七）日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動，由日間部五組學生以整體造型作品搶先曝光畢業成果展《無盡視界》，以行動藝術的方式走入人群，展現新世代的創意能量與時尚美感。彰化火車站吸引眾多搭車旅客駐足拍照，氣氛熱烈，為十二月五日的成果展揭開序幕。本次活動由鄭寶琪與李慧玲老師策劃，師生以創意造型「藝術走出校園」的理念，以「做起來、動起來」的行動力宣傳美容系學生專業成果。主任蕭蓉禎表示：學生能把課堂中學到的設計與舞台美感，帶到生活場域中，讓藝術成為日常的一部分。李慧玲老師指出：透過快閃活動，學生能體驗現場應變與團隊合作的挑戰，這不僅是宣傳，更是學習的延伸。計有五組學生詮釋「無盡視界」主題：一.〈NOX〉以黑絨與藍緞交織的深淵意象，呈現黑暗與希望的交錯之美。二. ...台灣新生報 ・ 1 天前
「車牌被註銷」掛假牌上路 19歲高中生遭警AI巡邏揪出 面臨重罰
19歲沈姓高中生因機車改裝被告發後未補驗，車牌遭註銷，為繼續騎車竟上網訂製假車牌，結果再度被警方攔查！根據最新法規，使用偽造車牌上路最高可罰7萬2千元，十年內二度犯案將直接沒收車輛，同時還可能面臨偽造文書罪，最高可處5年徒刑。警方強調，任何違規改裝或使用偽造文件的行為，最終都將付出沉重代價！TVBS新聞網 ・ 7 小時前
高雄千萬社區驚傳連環竊案！8戶遭闖損失破60萬 醫師、員警都成受害者
高雄市鳳山區一處透天高級社區10月底驚傳連環竊案，至少有8戶住戶遭人從窗戶闖入行竊，損失金飾與現金共超過60萬元。由於社區住戶多為醫生、企業主及員警，消息傳出後引發鄰近居民恐慌。警方追查後鎖定一名男子涉案，經檢方聲押獲准，但研判尚有共犯，正全力追查中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
爆乳助理劉純妤交保！網憶陳梅慧：1個為打詐而死、1個詐完沒事開心回家
近日，北檢偵辦「太子集團」在台洗錢、線上博弈及詐騙案，其中，助理劉純妤5日以15萬元交保，但她交保後走出時，因一臉燦笑、加上爆乳裝扮，引發輿論爭議，也引起社會觀感不佳，認為既已涉重罪，卻毫無悔意的態度。而5日當天，正好是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，她直到過世前，都還在跟詐騙集團作戰，如今網友將2人對比，不禁感嘆「一個為了打詐而死，一個詐完照樣沒事開心回家，這就是台灣的打詐決心和成果」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
現場直擊／「16分鐘刷50萬」ITF旅展信用卡滿額禮 開展即秒殺…搶爆了
年度最大旅遊盛會「ITF台北國際旅展」今（7）日在南港展覽館登場，10點開展前就湧現人潮，許多民眾提早排隊卡位，等著搶購優惠與刷卡滿額禮。根據主辦單位統計，今年共有123個國家與城市參展，為近8年最多，攤位規模達1600個，其中日本館更以超過200個攤位創下歷年最大，巴林首度亮相，汶萊與馬來西亞也強勢回歸，美國館更是睽違7年再度回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
寶山鄉「新住民及原住民聯誼」熱鬧登場 展現多元文化魅力
寶山鄉「114年寶山鄉嘉年華活動」8日上午9點在新城村打中午場域舉辦，現場湧入眾多鄉親熱情參與，氣氛熱烈。此次活動以促進在地鄉親、新住民及原住民間的文化融合為目標，展現寶山鄉多元共榮的風貌。活動以「新聚寶山 原力四射」為主題，規劃一系列豐富多元的內容。開場由原住民與新住民團體接續登場，結合傳統與現代舞蹈，呈現文化交融的動人畫面。隨後，鄉長及來賓致詞，表達對多元文化推動的肯定與期許。手作DIY體驗區人氣旺盛，活動包含精油滾珠瓶、南瓜彩繪飾品、手機架與拓香石等項目，讓民眾親手創作，體驗文化魅力。兒童遊戲區設有大型氣墊與釣魚池，成為親子同樂的焦點。現場同步發放限量80元園遊券與設置美食市集，新住民以家鄉風味料理展現異國文化，讓鄉親透過味蕾品味世界，增添活動的多元風情。文化表演為活動亮點之一，新住民與原住民團體帶來多樣風格的歌舞演出，象徵族群融合與共榮的精神。現場掌聲不斷，展現文化共融的溫暖力量。鄉長邱振瑋表示，寶山鄉族群多樣性豐富，鄉公所近幾年來積極推動國際文化交流與語言學習，113年開設日語學習課程迄今廣受好評，提供民眾學習外語機會。明年計畫於新城村集會所開設中文班，協助新住民學習中文，促台灣好新聞 ・ 3 小時前
目睹夫砍死大小姑！婦人染血倒地崩潰「我該怎麼辦」 哀哭全場心碎
（記者張芸瑄／新北報導）新北市三重區三和路一處民宅，昨（6）日下午驚傳凶殺命案！一名60歲陳姓男子疑因家產問題 […]引新聞 ・ 1 天前
三重孝子照顧母多年「千萬信託被親姊獨吞」砍死姊姊！崩潰喊5字
社會中心／巫旻璇報導新北市三重區6日發生一起家庭悲劇。60歲陳姓男子疑因母親價值上千萬元的資產信託名單中未包含自己，一怒之下持刀攻擊61歲姊姊與55歲妹妹，導致姊姊不治、妹妹重傷。警方趕抵現場後將陳男逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦，檢方已向法院聲請羈押禁見。民視 ・ 22 小時前
多年顧母「千萬財產信託」受益人卻獨漏他！感覺遭姊妹背叛失控痛下殺手
60歲陳姓男子因為親姊姊、妹妹帶九旬老母將其1000萬元存款拿去信託，卻沒有告知他，昨日在母親住處持主廚刀將姊姊殺死，妹妹、陳妻為勸架也受傷。警方今做完筆錄，上午10時將陳男以殺人罪嫌移送法辦。據悉，陳姊遠嫁美國多時，陳父去世後三姊弟的關係趨於平淡。陳男早年經營電子工廠，同時陳家是新北市三重區三和路自由時報 ・ 1 天前
中國央行調查：預期房價上漲民眾連2季不足10%
（中央社台北2025年11月8日電）根據中國人民銀行（中國央行）發布2025年第3季「城鎮儲戶問卷調查報告」顯示，預期房價上漲的中國民眾連續2季不足10%，當前中國民眾對房價預期已跌至2019年以來最低點。「城鎮儲戶問卷調查」是中國人民銀行1999年起建立的一項季度調查。每季在全國50個（大、中、小）調查城市、400個銀行網點各隨機抽取50名儲戶，全國共2萬名儲戶作為調查對象。調查內容包括儲戶對經濟運行的整體判斷、儲蓄及負債、消費情況。中國訊息平台「樂居買房」刊文梳理了2019年第1季至2025年第3季的調查數據。2025年第3季的調查結果顯示，對下季房價的預期，有9.1%的民眾預期「上漲」，55.6%的民眾預期「基本不變」，23.5%的民眾預期「下降」，11.8%的民眾「看不準」。2025年第2季，對下季房價的預期，有8.9%的民眾預期「上漲」，這也是2019年以來首次預期「上漲」的民眾占比跌破10%，也顯示2025年已連續2季中國民眾對下季房價預期「上漲」的人數不足10%。2025年第2季有21.7%的民眾預期下季房價「下降」，第3季升至23.5%。這顯示預期下季房價「下降」的人數中央社財經 ・ 5 小時前
太子集團「爆乳特助」爆已當媽！曾是卡達空姐 超亮眼身分再被起底「本人近況曝光」
跨國詐騙集團「太子集團」遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，引發譁然，其中總經理特助劉純妤5日僅以15萬元交保，露出燦爛笑容以及深邃事業線步出北檢，掀起輿論撻伐，讓大票網友紛紛肉搜其背景，發現劉純妤過去曾是卡達空姐，自介還寫著下「一步一步腳踏實地」，如今涉嫌詐騙顯得相當諷刺。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
雲林破毒案基隆驚爆黑鳶慘死 警方連2行動掀暗黑真相
為追查毒品上游來源，檢警團隊在偵辦過程中長達4個多月保持低調，直到近日偵結，才向外公布成，果警方強調，將持續向上溯源，避免毒品繼續危害社區。另一方面，基隆市七堵山區9月底驚傳保育類黑鳶遭鳥網纏死的事件，現場甚至發現多隻黑鳶屍體，畫面慘不忍睹。基隆市動保防疫...CTWANT ・ 10 小時前
白天洗車場晚上變賭場 萬華警逮18人送辦
位在台北市萬華西園路二段巷口內的一處洗車場地下一樓，每到晚間就變身成「棋粒麻將賭場」。警方據報蒐證，逮獲59歲陳姓負責人及4名員工，和13名賭客，訊後依賭博罪嫌移送法辦。北市警萬華分局自8月起全面查禁各類以合法掩護非法營業的地下賭場，警方日前接獲線報指出，西園派出所轄內有一處洗車場出入人員複雜，疑似自由時報 ・ 8 小時前
經典科幻RPG《質量效應》系列還有呼吸！執行製作人曝正全力開發新作，「還有新戀愛劇情！」
自從 2020 年 EA 與 Bioware 宣布經典科幻 RPG《質量效應》的新作正在開發以來已經過去五年了，這五年間許多《質量效應》的粉絲們對於續作的態度都從原先的興奮，轉而變得更懷疑這款續作有沒有真的在開發中了。而昨（7）天《質量效應》系列的執行製作人 Mike Gamble 就打破沉默，發文表示《質量效應》的新作已經正在開發中，並表示過去幾年對 Bioware 來說很忙碌，但目前工作室已經全心投入、專注於《質量效應》的新作了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 7 小時前
市府啟動水電與結構安全檢查 張善政：陪攤商把南門市場撐起來
桃園市長張善政昨(7)日在臉書發文指出，針對日前南門市場火災後續復原事宜，市府團隊已立即展開協助行動，並啟動「水電安全檢查」與「結構安全體檢」兩大作業。他表示，雖因議會總質詢無法親自出席攤商會議，但已在會後第一時間向相關單位了解攤商需求，要求各局處儘快協助處理，讓受損攤商能盡早復業，強調「能快，絕不桃園電子報 ・ 11 小時前
台灣首位！黃捷獲頒「年度政治人物獎」 感性喊：我來自美麗國家
即時中心／黃于庭報導民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣，前往德國參加One Young World世界青年領袖峰會，榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為台灣首位獲此殊榮的政治人物。她表示，雖然台灣外交環境並不容易，但她仍要驕傲地向世界分享，台灣這個美麗而堅韌的國家。民視 ・ 7 小時前
查看導航釀禍！華中橋休旅車自撞翻覆 車上4男2女輕重傷送醫
台北市萬華區驚傳翻車事故，8日凌晨1時許，1名29歲的孫姓男子，駕駛七人座休旅車行經華中橋時，疑因查看手機導航系統，未注意車前狀況，導致車輛自撞分隔島後翻覆，路人見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現車上4男2女分別受到骨折及割傷等傷勢，隨即被送往台大及雙和等醫院救治，所幸經醫師治療後並無生命危險。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
不爽被超車竟惡意逼車、丟水瓶還揮舞棍棒 火爆男被判刑3月
蔡姓男子不滿陳姓男子駕車逆向超車，憤而加速追上前故意急踩煞車，還朝陳男車門丟擲水瓶並伸出棍棒作勢威嚇，惡行惡狀全被行車紀錄器拍下來，經陳男向警方舉報，蔡男被依妨害自由等罪送辦，屏東地院檢視全案情狀後，依恐嚇危害安全罪判刑3個月，可易科罰金及上訴。自由時報 ・ 10 小時前
香港也有美女警 驚人身份起底！學霸律師撞臉「林襄」
香港每年到了萬聖節，全城都會掀起一波「變裝」熱潮，今年各地盛大的慶祝遊行讓人目不暇給。在香港最熱門的「搞怪」據點之一中環蘭桂坊，雖然群魔亂舞、創意裝扮盡出，但一位沒特別喬裝、身穿制服待命的女警，卻意外成了全場最吸睛的「嬌」點。香港導演Henry在社群公開驚豔的畫面，並幽默讚嘆她「大勝現場所有 Cosplay」，影片一出，火速在網路炸開，點閱率飆破百萬，網友們紛紛開始「人肉搜索」這位神秘警花的真實身份。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前