淡水男異想天開掛假車牌上路！躲不過警方AI巡防系統 直呼：太倒楣

新北市淡水警方前天（6日）凌晨，巡邏途經淡江大學附近的學府路205巷時，AI巡防系統突然示警，一名沈姓男子所騎乘的機車掛牌異常，依規定扣牌、扣車時，赫然發現沈男竟是懸掛偽造車牌，追問之下沈男這才坦言，因被警方扣牌，才會異想天開上網購買假車牌，更懊惱地表示「太倒楣，剩沒幾天就能重新領牌！」而沈男貪圖方便的下場，就是被依偽造特種文書罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，淡水分局水源派出所副所長陳銘宣與警員林威佐，前天（6日）凌晨巡邏途經淡江大學附近的學府路205巷時，見到現場大批違停車，不少吃宵夜民眾紛紛移車，這時警方的AI巡防系統突然示警，顯示其中一部車的車牌掛牌異常，進一步追查，發現是同樣前來吃消夜的19歲沈姓男子。

警方追查發現，沈男的車牌早在今年8月就因逾期未驗車而遭監理站註銷，進一步對他的車輛進行扣牌、扣車作業時，發現沈男的車牌材質與字體，與正式牌照明顯不同，追查發現竟是偽造車牌。

沈男見事跡敗露，只好坦承，自己日前因改裝車遭告發後，遲遲未到監理站驗車，導致車牌被註銷，今年8月又被北市警方攔查告發並扣牌，自己才會上網購買假車牌懸掛使用，最後更直呼「太倒楣，剩沒幾天就能重新領牌！」警方後續將沈男逮捕，訊後也依偽造特種文書罪嫌，將他移送士林地檢署偵辦。

淡水警方也呼籲，民眾若車輛遭註銷或需驗車，應依規定向監理機關辦理相關程序，切勿為求方便或逃避稽查而使用偽造車牌。此舉不僅觸犯刑法，可處五年以下有期徒刑，亦恐危害道路交通安全。

警方發現沈男懸掛假車牌。（圖／翻攝畫面）

