淡水男酒駕撞死清潔隊員！想逃出國竟忘帶護照 法院裁定羈押

即時中心／張英傑報導



一名59歲毛姓清潔員上班途中，停等紅燈時遭後方自小客車高速追撞，送醫後宣告不治，肇事駕駛也當場逃逸；警方追查，發現肇事的嚴姓男子，一度前往桃園機場想出境，但忘記攜帶護照未果返家。警方策動親友勸說後嚴男終於投案，經抽血檢驗後發現酒精值嚴重超標，依公共危險、過失致死、肇事逃逸等罪嫌，將嚴男移送檢方偵辦。經士林地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押，稍早法院已裁准將嚴男羈押。

警方調查，事故發生在元旦清晨5時37分左右，毛男騎乘機車自淡水準備前往台北市中山區上班，行經淡水區中正路紅毛城前路口停等紅燈時，突遭後方自小客車高速追撞。強大撞擊力道讓毛男被撞飛，重摔在引擎蓋上，隨即重摔落地，頭部重創，當場失去呼吸心跳。

據指出，毛男為台北市清潔隊的隊員。當時肇事駕駛未下車查看，反而推撞倒地機車約50公尺，加速逃離現場。警消到場時，僅見機車嚴重破碎，零件散落一地，救護人員立即將毛男送醫搶救，仍於6時左右宣告不治。

淡水分局調閱監視器畫面追查，找到肇事車主，女車主說車子被兒子開走。警方辦案期間，發現嚴男一度搭乘Uber到桃園機場想要出境，卻因為忘記帶護照，隨後警方策動親友要嚴男投案，嚴男落網後接受抽血酒測，得知嚴男酒駕；嚴男向警方供稱，他跟弟弟以及朋友陳男一起看煙火跨年之後，喝酒慶祝，駕車回家途中，不慎撞擊毛姓清潔隊員。

經警方偵訊後，將嚴男依公共危險、過失致死、肇事逃逸等罪嫌，移送檢方偵辦。經士林地檢署檢察官複訊後，向法院聲請羈押，稍早法院已裁准將嚴男羈押。

